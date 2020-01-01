丹尼·罗斯：罗伯逊是天生怪物 为蒂尔尼感到遗憾

英格兰国脚表达了自己对罗伯逊崛起的敬佩，并认为自己的这位对手是英超乃至欧洲最好的左后卫。

丹尼·罗斯表示，安迪·罗伯逊是一个“天生的怪物”，这位利物浦球星被认为是当今欧洲足坛最好的左后卫。

2017年夏天，尤尔根·克洛普以800万英镑的价格从赫尔城买下了他，谁也没预见到这位苏格兰国脚能够以火箭般的速度在安菲尔德球场成名。

这笔交易具有显著的价值，罗伯逊与阿诺德组成了极具破坏性的两翼。

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这名26岁的边路球员已经成为利物浦的进攻武器，他在球场上送出的进攻数字令人印象深刻。丹尼·罗斯承认，这位对手为所有人设定了一个左后卫的标准。

这位英格兰国脚，目前正以租借的形式效力于纽卡斯尔联，他在接受采访时表示：“安迪罗伯逊看起来像个怪人。我看他踢足球，每一场比赛他都能拿出同样的表现。”

“他的状态非常好。他太聪明了。我们四五年前在白鹿巷和赫尔城交手，罗伯逊和马奎尔都曾为赫尔城效力。”

“诚实的说，那时候我并没有注意到罗伯逊，但是他后来转会到了利物浦，并成为了最佳左后卫。”

“在过去的两年里，他是英格兰最好的左后卫，也许也是欧洲最好的左后卫。”

“而对于现在的我来说，毫无疑问，他就是我想要抓住的那个人。他是最棒的。”

罗伯逊并不是近年来唯一一位赢得众多喝彩的苏格兰左后卫，基兰·蒂尔尼曾在凯尔特人队效力，并在2019年以高价转会阿森纳。

罗斯补充道:“我试着在电视上看凯尔特人的欧冠比赛。布伦丹·罗杰斯表示，当时的蒂尔尼是欧洲最好的球员之一。布伦丹一这么说完，我就对他产生了兴趣。”

“我为这个赛季的他感到很遗憾，因为他受伤了，运气不太好。”

“我对他们两人的评价都很高，但罗伯逊是最棒的。”