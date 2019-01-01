丹尼斯·苏亚雷斯：我从小就是阿森纳球迷 快乐足球是我的哲学

阿森纳新援丹尼斯·苏亚雷斯表示他从小就是阿森纳球迷。

阿森纳新签下的球员丹尼斯·苏亚雷斯透露，他小时候是枪手的球迷——俱乐部传奇人物蒂埃里·亨利和丹尼斯·博格坎普给了他灵感。

这位巴塞罗那中场，将会穿上阿森纳的22号球衣，租借到酋长球场直到赛季结束。

在诺坎普续约至2021年之后，苏亚雷斯来到了同胞埃梅里的手下效力，阿森纳拥有购买的选择权。

苏亚雷斯透露他一直是枪手的忠实追随者，他说枪手和他有着同样的足球哲学。

他说:“有一件事没人知道，那就是我小时候经常在电视上看英超联赛。”

“当我还小的时候，阿森纳是激励我的球队，我经常看博格坎普和亨利，他们是传奇。”

“我的足球哲学吗?找到乐趣，自我享受，然后赢。”

他继续说:“我是一名中场球员，我的最强项是最后一脚出球。在足球界我最尊敬的人是伊涅斯塔。”

“从我很小的时候起，他就一直是我的偶像。”

这位25岁的球员在完成转会后还向他的巴塞罗那队友传达了一个动人的信息。

他说:“你们是一群了不起的人！谢谢你所做的一切，回见。祝你们好运，巴萨加油。”

在苏亚雷斯19岁离开曼城加盟巴塞罗那之前，瓜迪奥拉刚刚离开红蓝军团。

在塞维利亚和比利亚雷亚尔效力一段时间后，巴塞罗那在2016年买回了这名球员，但在巴尔韦德的手下鲜有出场时间，所以他决定在北伦敦接受新的挑战。