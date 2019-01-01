丹尼尔·马尔蒂尼：AC米兰的新星能否延续家族的传奇？

这位17岁的球员在红黑军团的季前赛中给人留下了深刻的印象，他有可能在2019- 2020赛季在圣西罗得到更多的机会。

在你的球衣背面印有“马尔蒂尼”的字样代表AC米兰，这几乎确保了你的每一个表现都将被关注；很少有17岁的孩子能承受这样的压力。

但是对于红黑军团传奇人物保罗·马尔蒂尼的儿子丹尼尔·马尔蒂尼来说，这是他一生都在准备的事情。作为意大利足球史上最伟大的后卫之一的下一代，这位年轻人的目标一直是延续这个姓氏的传奇，鉴于这是一项家族传承的任务(保罗的父亲塞萨尔本身就是米兰的传奇人物)，他有一个完美的榜样可以效仿。

在过去的季前赛中，自从马尔蒂尼7月24日在堪萨斯城与拜仁慕尼黑的国际冠军杯比赛中入选首发阵容以来，米兰媒体的目光就一直聚焦在他身上。新教练马可·詹保罗肩负着重建这个沉睡的巨人的重任，这个巨人是七届欧洲冠军，而使用本土人才可能是确保他的球迷和记者们支持他的一种方式。

关于马尔蒂尼，首先要注意的是，在过去的65年里，他没有坚持支撑他家族成功的关键传统，因为他不是后卫。塞萨尔和保罗都是后防线上的中卫，甚至丹尼尔的哥哥克里斯蒂安也是中卫。

这个新来的球员在场上扮演的是一个全面的攻击手，他可以在锋线上的任何位置踢球，也可以在前锋的后面踢球当10号球员。

“他是一个组织者，一个射手，一个10号球员。”保罗在接受DAZN采访时这样评价丹尼尔。“在这个家庭中，从我父亲开始，一直到我儿子，他是唯一一个有这种态度的人。他更像是一个有球感的诗人。他和我一样有点灵巧。在他身上，我看到了自己的性格，也看到了他小时候的一举一动。有点像那些在我身上看到我父亲的人。我相信，这绝对是遗传的。”

丹尼尔同意他父亲对他能力的解释，他在3月份被征召到意大利18岁以下青年队时说:“角色来说，我认为更多的是进攻而不是防守。我是进攻中场或者前锋。我考虑创造进球。我的强项是少触球、抢在其他人之前看到比赛和定位球。”

这与他的家人之前代表米兰和蓝衣军团的表现大相径庭，因此他的表现不仅仅可以通过铲球和头球的次数来衡量。前锋球员在前场三分之一区域的表现是根据他们的原始表现来衡量的，马尔蒂尼用他这样的姓氏回答了那些质疑他能力的人。

在17岁以下青年队，他在两个赛季前的28场比赛中攻入13球，尽管他只是在赛季初庆祝了16岁生日。上个赛季，他在米兰青年队26场比赛中10次进球，新教练詹保罗在挑选今年夏天美国季前赛的阵容时注意到了这些数字。

在为2019- 2020赛季做准备的几周里，马尔蒂尼大部分时间都被选为10号，有时还被选在苏索之前，苏索可以说是米兰过去三个赛季最重要的外场球员。锋线两名前锋皮亚特克和卡斯蒂列霍创造的机会的数量和质量将决定米兰的赛季，马尔蒂尼被认为是一名可以同时提供这两样东西的球员，尽管他还很年轻。

在八月份对阵曼联的热身赛中，他被主教练选择第五个主罚点球，这足以证明教练对他的重视。但他的点球最终被德赫亚扑出。

以这种方式结束一个充满希望的季前赛很糟糕，但詹保罗希望这段时间只会促进这名年轻球员的发展。

赛后他对媒体说:“他罚点球是对的。我指定他为第五个人，但不幸的是，他没有踢进。这对他来说是一条有用的道路。男孩们需要比赛来成长，如果他们得不到比赛，他们就不会成长。”

如果对马尔蒂尼转型的信心能够延续到本赛季的意甲联赛中，那么明年我们将会有很多机会看到17岁的马尔蒂尼，因为他希望在俱乐部形成自己的道路，在那里人们对他的期望将带领他们回到过去的辉煌岁月。

意大利也急需年轻的攻击型天才，尽管马尔蒂尼的母亲阿德里亚娜·福萨的国籍是委内瑞拉，但他已经证实了自己对祖国的忠诚。罗伯托·曼奇尼在接手意大利国家队主教练一职后就表现出了给年轻球员机会的倾向，如果马尔蒂尼有机会在意大利顶级联赛中留下深刻的印象，那么他将成为家族中下一个入选国家队的成员。

不过，就目前而言，他只是在努力在比赛中开辟自己的道路，即使他确实是在追随父亲和祖父的脚步，只留下红黑和蓝色。有一件事是肯定的——当谈到米兰足球时，马尔蒂尼家族的传说还没有结束。