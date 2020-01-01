丹尼尔·詹姆斯：吉格斯对我至关重要 我一直很爱马塔

这位曼联前锋谈到了自己成长过程中的足球偶像，亨利、阿扎尔、马塔和吉格斯都是他喜欢的球员。

曼联边锋丹尼尔·詹姆斯承认，他从阿森纳和切尔西的传奇球星身上寻找灵感，蒂埃里·亨利和埃登·阿扎尔都是他的偶像。

这位威尔士国脚还想在自己的比赛中加入一些俱乐部现有球员的特点，马塔被认为是一个完美的榜样。

同样曾为曼联效力过的威尔士球星，瑞恩·吉格斯是另一个为詹姆斯树立了标准的人，这开始了丹尼尔·詹姆斯职业生涯的第一步。

其他球队

通往顶峰的道路目前已经被找到，这位22岁的年轻人正期待着追随昔日传奇们的脚步。

当被问到他童年时代的偶像时，他告诉MUTV:“很显然，有几个球员会出现在我的脑海里。”

“我想，在我成长的过程中，我一直喜欢胡安·马塔。这很奇怪，因为当我与曼联签约的时候，遇见了他，他是如此伟大的一个人，对我来说，遇见他是超越现实的感觉。”

“在我经常看比赛的时候，他为切尔西效力。他和阿扎尔在一起时，我总是仰望着他们俩。”

“吉格斯是我在威尔士的主教练，很显然，他一直是我敬仰的人。不仅是因为他的事业，还因为他做事的方式。”

“他为曼联效力了20多年。能在顶级联赛中踢那么长时间，一直到39岁或40岁，仍然在英超联赛中处于顶级水平，你很少能在比赛中看到这种情况，很少有球员能再次做到这一点。从这方面来看，他是一个值得尊敬的人。”

“我还要感谢亨利，感谢他所做的一切。但吉格斯可能是对我来说最重要的偶像。”

詹姆斯目前仍然处在学习成长阶段，曼联正是看中他的潜力才在2019年夏天将其引进。