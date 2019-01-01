丹尼·墨菲：十分领先 利物浦的冠军已经稳了

尤尔根·克洛普的球队已经在英超积分榜上遥遥领先，丹尼·墨菲认为已经没有球队能追上他们。

前利物浦球星丹尼·墨菲认为，英超联赛的冠军争夺战在圣诞节前就已经“结束”了，他承认如果红军浪费了10分的领先优势，他会感到“惊讶”。

墨菲不认为利物浦被逆转的情况会发生，30年来的第一个顶级联赛冠军被认为将会来到默西塞德郡。

这位前红军中场告诉talkSPORT：“我认为（冠军争夺战）已经结束了。如果利物浦输掉三场或四场比赛，还有人有能力赢得四场比赛中的三场吗？他们必须输掉四场比赛，真的，其他球队必须赢而他们必须输。”

“没有其他球队表现出这种能力。莱斯特城现在状态很好，但是他们没有一直赢球到赛季末的能力，而曼城去年就做到了这一点（14连胜），追上了利物浦。如果现在利物浦把优势扔掉，我会很惊讶，我会崩溃的。”

英超联赛并不是目前利物浦的唯一目标，红军仍在多条战线上竞争。

周二，一支年轻的球队将在联赛杯四分之一决赛中对阵阿斯顿维拉，周三，利物浦将在卡塔尔对阵蒙特雷。

克洛普的球队将在2月份与马德里竞技进行欧冠16强的比赛，现在的欧洲冠军将回到他们2018-19赛季在欧洲大陆取得胜利的地方——万达大都会。

墨菲在谈到这个挑战时说：“马竞对这个抽签比利物浦更失望。他们会说，‘哦，你知道吗？没有他们的话，我们也可以做到’，因为利物浦，在他们的日子里，他们会碾压任何人。在安菲尔德的第二回合总是一个美妙的加分项。”