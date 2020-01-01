丹尼·墨菲：克洛普应为利物浦签下格拉利什

一名前安菲尔德英雄球员相信这位24岁的球员将会给他的老东家带来全面且高水准的能力。

前利物浦名将丹尼·墨菲认为，利物浦应该在今夏全力以赴追求阿斯顿维拉新星杰克·格拉利什。

这位24岁的三狮新星将会于周日在温布利举行的卡拉宝杯决赛中代表阿斯顿维拉登场亮相，不过今夏，格拉利什可能会成为英格兰最大俱乐部之一的一员，曼联和曼城均在不久前与他传出了绯闻。

在这位红军英雄看来，格拉利什还能在现有水平上进一步成长，他已经向老东家提出了自己的建议，他敦促俱乐部主帅克洛普尽快将其带至安菲尔德球场。

其他球队

“如果你看看那几支顶级球队，比如曼城和利物浦，你就会发现他们都很喜欢那些能在多个位置上都奉献出色表现的球员。不妨看下斯特林、费尔南迪尼奥、德布劳内、亨德森、张伯伦和萨拉赫吧。而格拉利什就有这种能力，他兼具身体素质和技术水平，能够在多个位置上发挥作用。”

“举个例子，如果你是克洛普，能够拥有这样多面手的球员简直是上天的恩赐。我已经将他的出场顺位排在纳比·凯塔和米尔纳之前，相较于维纳尔杜姆，他唯一欠缺的就只有比赛经验而已。”

“格里利什一直被与曼联联系在一起，特别是在博格巴可能离队的情况下，但我并不认为他们会是唯一对格拉利什感兴趣的俱乐部，只要他决定在这个夏天离开青训俱乐部，以让自己的职业生涯的最成功化。”

“他非常符合克洛普的足球哲学，而瓜迪奥拉也会对他感兴趣，尽管他们有了菲尔·福登，但大卫·席尔瓦将在今夏离开。”

虽然格拉利什将有机会在周日的温布利大球场中大放光彩，但墨菲不认为这是一场决定前英格兰U21国家职业生涯走向的比赛。

“我不认为一场比赛就能让瓜迪奥拉下定决心，但在周日下午打开电视也没什么坏处。我曾经也有过类似经历——我在对阵热刺的比赛中代表查尔顿登场并踢得很棒，于是马丁·约尔把我带到了白鹿巷。”

格里利什本赛季为遭遇降级危机的阿斯顿维拉踢了25场比赛，贡献了7粒进球