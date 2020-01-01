临时救火 热刺传奇建议球队短合同重签迪福

前热刺宠儿加里·马布特已经建议他的老东家在一月转会窗以短期合同引进流浪者队的前锋。

加里·马布特表示，托特纳姆热刺应该让杰梅因·迪福回归填补哈里·凯恩的空缺，直到赛季结束。

热刺证实，新年0-1输给南安普顿的比赛中拉伤肌腱的凯恩将缺席三个月的比赛。

在他缺席的情况下，穆里尼奥仍然有卢卡斯·莫拉和孙兴慜可以依靠，但是17岁的特洛伊·帕洛特是他阵容中唯一一个纯正中锋选择。

随着冬季转会市场的开放，白百合已经被暗示将会引进一名替补前锋，而够力足球也已经了解到俱乐部在考虑签下里昂头牌穆萨·登贝莱的可能性。

然而，传奇球员马布特敦促热刺不要急于做出任何决定，同时暗示流浪者的前锋迪福可能是短期内代替凯恩的理想人选。

“你不能仅仅因为你的明星球员将要缺席两三个月就匆忙买人，因为当他回来的时候竞争会更加激烈。”这位前托特纳姆热刺后卫告诉Love Sport Radio：“球员可能不希望这样。理想情况下，你可以租借杰梅因·迪福来填补这个空缺。”

迪福本赛季在流浪者队的表现一直很好，他在苏格兰超级联赛的16场比赛中攻入11球，帮助杰拉德的球队登上了积分榜的榜首。

这位前英格兰国脚在他职业生涯曾三度为热刺效力，总共打进139个进球。

AC米兰的皮亚泰克也被和北伦敦联系在一起，他在圣西罗的首发位置在伊布拉希莫维奇回归后受到了威胁。

尽管皮亚泰克在26场意甲比赛中只为红黑军团攻入13球，马布特认为这位波兰国脚拥有“经典9号”的所有特质。

“我已经见过皮亚泰克很多次了，他是一个经典9号。”他说：“他很勇敢，他在空中很好，能用双脚得分。他的控制和停球很好，他很强壮，他能进球。”

马布特相信如果穆里尼奥的球队决定不进入市场的话，他们可以在没有额外前锋的情况下应付，上赛季他们在欧冠半决赛中战胜阿贾克斯证明了他们的实力。

他补充道：“我认为我们有一个非常好的阵容——去年在欧洲冠军联赛对阵阿贾克斯的比赛中，卢卡斯·莫拉上演了帽子戏法，帮助我们晋级决赛，所以我们有了可以挺身而出的球员，现在机会又来了。”

托特纳姆热刺将在周六晚上的英超联赛中主场迎战榜首球队利物浦。