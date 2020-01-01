临时救火 热刺传奇建议球队短合同重签迪福
加里·马布特表示，托特纳姆热刺应该让杰梅因·迪福回归填补哈里·凯恩的空缺，直到赛季结束。
热刺证实，新年0-1输给南安普顿的比赛中拉伤肌腱的凯恩将缺席三个月的比赛。
在他缺席的情况下，穆里尼奥仍然有卢卡斯·莫拉和孙兴慜可以依靠，但是17岁的特洛伊·帕洛特是他阵容中唯一一个纯正中锋选择。
随着冬季转会市场的开放，白百合已经被暗示将会引进一名替补前锋，而够力足球也已经了解到俱乐部在考虑签下里昂头牌穆萨·登贝莱的可能性。
然而，传奇球员马布特敦促热刺不要急于做出任何决定，同时暗示流浪者的前锋迪福可能是短期内代替凯恩的理想人选。
“你不能仅仅因为你的明星球员将要缺席两三个月就匆忙买人，因为当他回来的时候竞争会更加激烈。”这位前托特纳姆热刺后卫告诉Love Sport Radio：“球员可能不希望这样。理想情况下，你可以租借杰梅因·迪福来填补这个空缺。”
迪福本赛季在流浪者队的表现一直很好，他在苏格兰超级联赛的16场比赛中攻入11球，帮助杰拉德的球队登上了积分榜的榜首。
这位前英格兰国脚在他职业生涯曾三度为热刺效力，总共打进139个进球。
AC米兰的皮亚泰克也被和北伦敦联系在一起，他在圣西罗的首发位置在伊布拉希莫维奇回归后受到了威胁。
尽管皮亚泰克在26场意甲比赛中只为红黑军团攻入13球，马布特认为这位波兰国脚拥有“经典9号”的所有特质。
“我已经见过皮亚泰克很多次了，他是一个经典9号。”他说：“他很勇敢，他在空中很好，能用双脚得分。他的控制和停球很好，他很强壮，他能进球。”
马布特相信如果穆里尼奥的球队决定不进入市场的话，他们可以在没有额外前锋的情况下应付，上赛季他们在欧冠半决赛中战胜阿贾克斯证明了他们的实力。
他补充道：“我认为我们有一个非常好的阵容——去年在欧洲冠军联赛对阵阿贾克斯的比赛中，卢卡斯·莫拉上演了帽子戏法，帮助我们晋级决赛，所以我们有了可以挺身而出的球员，现在机会又来了。”
托特纳姆热刺将在周六晚上的英超联赛中主场迎战榜首球队利物浦。