临时主帅也有话语权 索帅：会参与冬窗转会

冬窗转会将在一月份正式开启，尽管索尔斯克亚目前仅和曼联签下六个月的临时教练合同，他却表示会在引援过程中投入精力，参与其中。

北京时间12月21日，曼联新任临时主帅索尔斯克亚参加了第一次新闻发布会。由于冬窗转会即将在1月1日正式开启，外界猜测这位临时主帅是否能够参与到俱乐部的引援工作中。

针对此问题，索尔斯克亚回答：“我当然会为冬窗转会投入精力，不过现在最主要的工作是熟悉队内球员们，观察和分析他们。”

“我在挪威时几乎看了曼联每场比赛，但是我需要更了解这些球员，看看从哪里着手帮助他们取得提高。”

“俱乐部有招募球员的部门和球探，他们进行了大量的工作，所以俱乐部已经有了不少目标人选，但我们还没坐下来谈论这个话题，因为我目前要专注于让球员们尽情享受足球。”

索尔斯克亚与曼联签订一份短期合约，他将执教曼联到本赛季结束，并且他与挪超的莫尔德俱乐部已经达成协议，将错过俱乐部2019赛季初期的比赛。

当被问及是否愿意在合约到期后继续留下时，索尔斯克亚说：“当曼联想和我签下六个月的合约时，我很快就答应了，我很高兴能帮助球队解决眼前的问题。”

“我将尽全力做好自己的工作。有很多教练希望成为曼联俱乐部的主帅，我也是其中之一，但是我们并未就此进行讨论，他们确实会在接下来的六个月里启动寻找新帅的工作。”