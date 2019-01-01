临场调整效果奇佳 逆转胜泰国终雪耻

本届亚洲杯国足的第二场逆转，中国队赢了，一场艰难的逆转胜利。

出场阵容：中国(4-3-3)：1-颜骏凌/5-张琳芃，4-石柯，6-冯潇霆，19-刘洋(63’, 16-金敬道)/10-郑智，11-蒿俊闵，15-吴曦(81’, 8-赵旭日)/7-武磊，18-郜林，22-于大宝(64’, 9-肖智)

本届亚洲杯国足的第二场逆转，中国队赢了，一场艰难的逆转胜利。虽然过程是如此的惊险，但结果依然令人欣喜。对阵老对手泰国，双方之间都非常了解，国足曾以5-1惨败于对手，这也是国足历史上的耻辱。上半场中国队打的过于急躁，对于身体对抗的优势过于自信，进攻简单粗暴，这也给了对手许多的犯规机会将比赛打散。上半场国足失误率很高，几乎很少见有配合。下半场在情况仍未好转的情况下，里皮用神奇的换人扭转了比赛局面。郑智前提，金敬道换下左后卫刘洋从而稳定了左路进攻，而替下于大宝在本届亚洲杯完成首秀的肖智则一锤定音，郜林点球完成逆转。最终中国队2-1逆转战胜泰国，晋级本届亚洲杯八强！

利用胜利积累信心，通过试错积累经验，国足从亚洲杯前的热身赛以及小组赛的三场比赛中收获了很多。每场比赛里皮都在尝试不同的阵容和战术打法以及人员轮换。里皮此役祭出的首发阵容，就是国足在小组赛阶段各种经验教训的累积。冯潇霆回归主力阵容，刘洋回到左后卫位置，里皮重启了对阵菲律宾时的防线组合。中场的站位和人员也进行了调整，小组赛末轮表现不佳的赵旭日失去了主力位置，吴曦回归中场。由于泰国队防守球员身材矮小，这几场表现出色的于大宝获得首发，于大宝在门前的冲击力和机会把握有助于国足的空中战。国足在腰位的防守强度和跑动能力得到了提升，锋线的冲击力也有所加强，这有利于遏制反击速度不俗但卫线高度欠缺的泰国队。

自信过度是自负 上半场太依赖长传

从开场我们就可以看出来，国足主要以后卫大脚往前找前锋的战术，希望以长传冲吊率先打开泰国队的球门。中国队无疑是自信的，但是一开始他们对于身体对抗和空中争抢的优势盲目自信，简单粗暴的进攻手段效率堪忧。的确国足精准的找到了泰国队的弱点，但是泰国队凶狠的犯规的确干扰到了国足球员的心态。上半场比赛的定位球很多，犯规也很多，泰国队就是抓住角球机会，通过把握国足的失误率先破门，让中国队进入被动局面。由后卫线发动进攻，其实负面效应很多，距离太长，精度不准，同时不断的抢点对于前场队员来讲也是一种消耗。而如果中国队不去过度的在意泰国队在体格上的劣势，能够多让中场进行控制和组织，进攻效果就要好的多。上半场刘洋似传似射的高射炮就是国足上半场比赛的缩影，后卫发动进攻，但不知道往哪里攻。

下半场“金石为开” 里皮神变阵取胜

就在所有人都以为这场比赛要走向国足折戟的结果时，里皮在下半场很快调整了比赛阵型。金敬道和肖智的出场，直接扭转了之前混沌的比赛局面。63分钟换人调整，66分钟进球，里皮换人的效果立竿见影。国足一度形成了亚洲少见的3-2-5站位，一边鼓励金敬道、张琳芃和蒿俊闵等传中好手更多地参与边路进攻。边路的前压力量遏制了泰国边翼卫的助攻，吴曦的前插也让中路形成了捉对厮杀的局面，这便于争抢第二落点制造连续围攻的局面。郑智从后场前提到前场也是里皮画龙点睛的操作，他在这个时候开始连续参与进攻，达到了事半功倍的效果。国足在前场的威胁传球大半为郑智创造，他对前插进攻的时机把握很准，阅读比赛能力很强，经验丰富。终于在肖智的门前两连击和郜林近乎完美的点球下，国足逆转战胜泰国队。

中国队用一场酣畅淋漓的逆转终结了15年淘汰赛不胜的历史。就像首战逆转吉尔吉斯斯坦的比赛一样，里皮在A计划效率不高的情况下果断调整进攻方案：待边路进攻起势之后，郑智的前移和肖智的出场造就了逆转。刘洋所在的左边路实力不足造成的结构性缺陷对里皮的用兵造成了掣肘——李学鹏受伤，里皮只招了一个能踢左后卫的刘洋。上赛季中超中表现不俗的泰达边后卫木热合买提江、江苏苏宁易购的吉翔、北京人和的朱宝杰等几位能突能传能抢的边后卫都没有进入里皮的法眼。刘洋是主力左后卫，这场比赛的表现堪称灾难级；张呈栋客串过左后卫，逆足踢这个位置的他再次上演了停球十米远的好戏。我们不由得去发问：里皮为什么在这么多人选里面选择了刘洋？

让我们回头看一下刘洋的亚洲杯首秀表现，初出茅庐的边后卫首战吉尔吉斯斯坦全场比赛传球64次，传球成功率达到84%，10次传中是全队最多，完成6次解围，为球队赢得17次球权。攻守两端表现出色的刘洋赢得不少媒体和球迷的赞誉。第78分钟，刘洋后场策动进攻，送出精妙长传助攻于大宝打入绝杀一球。在刘洋的出色发挥之下，已经32岁的郜林竟然坚持踢满了全场，在第83分钟还有体力秀一波脚后跟挑球过人的好戏，而里皮一向喜欢的左边锋于汉超也因此没有得到1分钟的出场机会。这位被里皮从国足集训营临时抽调幸运成为国足一员的小将，在自己的国足首秀中迎来了一个梦幻般的开始。这不由得让我们想起来另外一个鲁能球员：周海滨。虽然刘洋的表现有所起伏，我们理应给这位年轻的后卫更多时间和期待。

“我想说的是，如果要让我分析从我接任以后的战绩，我们踢了六场世界杯预选赛、四场亚洲杯的比赛。这十场正式比赛，我们赢了六场、平了两场、输了两场。因此，我为球员们感到骄傲。”里皮在赛后的表态非常强势，完成了杀入八强的保底目标已是殊为不易，意大利名帅出色的临场调整能力就是这支球队的核心竞争力。

中国1/4决赛的对手将是亚洲劲旅伊朗队，里皮将如何排兵布阵，让我们拭目以待。