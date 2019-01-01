临危受命 克洛普：手脚冰凉的阿德里安是全场最佳

红军主帅在英超联赛对阵布莱顿的比赛中目睹了阿利森被罚下场，而巴西人的替补上场帮助球队2-1取胜。

当利物浦2-1战胜布莱顿的时候，克洛普很高兴看到利物浦取得了另一场“特别的胜利”，在阿德里安因为阿利森的红牌而被迫上场后，德国人将阿德里安选为本场比赛的最佳球员。

在主场对阵海鸥的最后15分钟，红军似乎在轻松地向三分迈进。

然而，他们眼睁睁地看着他们的第一门将被罚下，迫使他们做出改变，而阿德里安只能从冷板凳上临危受命。

当他第一次触球时，他看起来有些生疏，让刘易斯·敦克趁机追回一球，但利物浦还是取得了又一场来之不易的胜利。

他们现在在英超积分榜上以11分的优势领先，而他们在英超中惊人的不败纪录已经延续到31场。

克洛普对球队的努力感到高兴是可以理解的，他在接受BBC体育采访时特别表扬了阿德里安：“当然没有必要（在比赛结束时紧张），因为我们有不可思议的机会。他们的守门员做出了几次漂亮的扑救。”

“这场比赛很艰难，因为布莱顿是一支优秀的球队。他们把球员放得很密集。他们把太多的球员放在那里，所以很难防守。他们有很多控球权，我们必须非常努力。我很高兴看到孩子们在忙碌了一周后准备妥当。”

“然后我们得到了阿利森的红牌。阿德里安上场时手脚冰凉，但两次扑救都很漂亮。伙计们在球场上不遗余力。他们想赢的程度令人难以置信。他们取得了一场非常特别的胜利。”

克洛普谈到了阿里森的红牌，这意味着他将缺席周三默西塞德德比对阵埃弗顿的比赛：“我想那是一个手球，但我没有看清楚。没有越位，这是一个棘手的情况。”

“他百分百想要头球，但是其他球员更早到达，所以我们不能改变这一点。维吉尔（范戴克）可能是本场比赛的最佳球员，他打进了两个进球，但阿德里安是我的选择——在这样一场比赛中做出两次扑救。”

“即使是守门员也会因为胆怯而感到困难！我们没有为这种情况做好准备，所以我非常高兴。”

阿德里安被敦克的一个快速任意球给破门，克洛普认为球场上的一个新人应该被给予更多的时间来确定自己的位置。”

他说：“我认为在这种情况下，当你有人类的感觉时，你不会这样做。”

“来自布莱顿的进球非常聪明，但是门将刚刚上场，他试图排人墙。他们试图适应对方，但裁判却让他们这样做了。我们不能改变它，但对我来说，它不是100%正确的。”

利物浦的命运仍然掌握在他们自己手中，当谈到追逐30年来的第一个联赛冠军时，克洛普却拒绝陷入围绕他的球队的炒作。

在谈到领先对手11分时，他说：“事情就是这样。但如果莱斯特城明天赢球，我们就差8分。我们不考虑这些事情。只是为了赢得这场比赛。从现在到下一场比赛，我们还有一天的时间，所以我们必须利用好，然后再次尝试。”