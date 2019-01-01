临危不乱罗杰斯 蓝狐主帅轻松应对马奎尔情况

蓝狐主帅说他的俱乐部不想或者不需要卖掉这位英格兰中后卫。

布伦丹·罗杰斯说，他对莱斯特城后卫哈里·马奎尔的未来感到“放松”。

本月早些时候，曼联对马奎尔的两份报价被拒绝，而据报道，他们的英超对手曼城也对马奎尔感兴趣。

据说蓝狐对马奎尔的估价在8000万英镑(9900万美元)左右，他周二在莱斯特城对阵剑桥联队的季前赛中首发出场，头球破门攻入他们的第一个进球。

尽管马奎尔的未来仍然是猜测的焦点，罗杰斯声称他并不担心莱斯特城的资产。

“我们非常放松。”罗杰斯告诉天空体育：“和莱斯特谈过话的俱乐部并没有给他任何俱乐部给他的估价，所以现在他是莱斯特的一名球员，你可以看到他的注意力集中在哪里，这一点非常重要。”

“我很轻松。都是‘如果……会怎样?’在这个时候，没有什么能吸引俱乐部。俱乐部不需要出售，俱乐部不想出售。哈里和一群出色的球员一起踢球，而且效力于一家优秀的俱乐部，就像我说的，足球时代已经改变了，有时候你和其他俱乐部一起踢球，你不得不卖掉一名球员，但事实并非如此。他是一名正在训练和工作的球员。我想说的是，他是最专业的。和他一起工作真的很开心，因为我和很多球员都经历过这种情况，但是他的注意力完全集中在莱斯特城。你可以从他的表现看出来，在每天的训练中，他绝对是一流的。”

但当被问及马奎尔是否愿意留在蓝狐时，罗杰斯补充说:“这不是我想说的。”