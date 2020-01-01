中场改造计划 尤文图斯今夏会如何进行引援？

皮亚尼奇表现下滑，志在欧冠的尤文图斯将如何改造自己的中场呢？

尤文图斯正在制定2020-21赛季的引援计划，斑马军团将把重心放在改造中场方面，他们可能会签下新人并卖掉皮亚尼奇等年龄渐大的老将。

由于新型冠状病毒在意大利已经感染了近20万人，导致26000多人死亡，尤文图斯不太可能会于今夏在转会市场上大肆收购，彻底革新球队的阵容。

与此相反，他们的计划是引进一到两位高水平的球员，补强球队本赛季一直以来的薄弱之处——中场。

其他球队

尤文图斯今夏最大的目标仍然是保罗·博格巴，这位法国国脚准备在夏天离开曼联。这是一种可能性的引援方案，特别是在如果有球队愿意为皮亚尼奇奉上一份巨额报价的基础上，这位波黑国脚仍然是欧洲最具吸引力的中场之一。

不过，尤文图斯并没有把波黑人放入转会名单之上，只有一份相当可观的报价才能说服他们放人。考虑到今夏转会市场的不确定性，这一切似乎不太可能发生。

切尔西的若日尼奥是最近一段时间以来与斑马军团联系最密切的球员之一，他是欧洲最好的防守型中场之一，也是主帅毛里齐奥·萨里执教那不勒斯和切尔西时期的爱徒。

这一传闻目前正在媒体间不断发酵，实际上都灵豪门和伦敦方面并没有展开正式谈判，尤文图斯想要继续考察队内的年轻中场本坦库尔，看看这位乌拉圭国脚能否扛起大旗。

这名乌拉圭人在尤文图斯与国际米兰的比赛中表现非常出色，给人的印象是他拥有填补这一领域的所有必要技能。在这种情况下，意甲卫冕冠军可能会优先考虑对其他位置进行补强。

与此同时，布雷西亚小将桑德罗·托纳利一直都是尤文图斯的引援目标，这位本土中场的年龄和潜力都极具吸引力，唯一的问题是这笔交易的费用和如何战胜国米、米兰和那不勒斯等竞争对手。