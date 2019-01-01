中国男足35人名单出炉 艾克森创历史 武磊回归

8月21日，足协公布国足备战40强赛的35人名单，其中艾克森成为首位无血缘归化的中国国脚，效力于西班牙人的前锋武磊回归。

8月21日，中国足协官网公布了备战世预赛40强赛的35人大名单，其中广州恒大球员艾克森（原名：埃尔克森）成为首位无血缘归化国脚，而效力在西班牙人的武磊也进入此次名单。

国足35人名单如下：

上海上港：颜骏凌、贺惯、石柯

广州恒大淘宝：郑智、张琳芃、艾克森、黄博文、徐新、高准翼、韦世豪、杨立瑜

山东鲁能泰山：王大雷、蒿俊闵

北京中赫国安：邹德海、王刚、李磊、池忠国、李可、张稀哲、王子铭

江苏苏宁：吴 曦、阿不都海米提、谢鹏飞

河北华夏幸福：王秋明、陶强龙

上海绿地申花：朱辰杰

天津天海：张鹭、杨旭、姚均晟

大连一方：李帅

河南建业：韩轩

重庆当代力帆：冯劲

天津泰达：杨帆

武汉卓尔：廖均健

西班牙西班牙人：武磊

此次集训分为两个阶段。第一阶段为8月25日至30日在香河的国家足球训练基地集训，第二阶段将从9月2日至11日在广州市组织集训。其中，上海上港、广州恒大淘宝及西班牙西班牙人足球俱乐部的运动员只参加第二阶段(广州)的集训。

集训结束后，国足将飞往马尔代夫参加世界杯亚洲区预选赛预赛阶段赛事。中国队与马尔代夫的首战将在9月10日打响。