中国男篮梦碎世界杯 这种痛足球圈也不少

北京时间9月8日，中国男篮结束了他们2019年篮球世界杯的全部征程，最终成绩不佳，未能直接拿到奥运会参赛资格。

北京时间9月8日晚，国际篮联篮球世界杯小组赛第二阶段中国男篮73-86不敌尼日利亚，彻底无缘直接晋级2020年东京奥运会男篮比赛。

本届篮球世界杯开战之前，外界曾预测中国队此次主场作战的目标是冲击前八名，争取创造在国际赛场上的最好战绩。但是，事与愿违，中国男篮在第一阶段小组赛结束后便遭淘汰，原定行程完全被打乱，目标也变成了拿到奥运会直接参赛资格。

小组赛第二阶段开始后，中国男篮一度看到了直接晋级奥运会的希望。对阵尼日利亚前，中国队只要战胜对手，便可锁定奥运会参赛资格，也算是一丝安慰。不过，残酷的结果让这一丝慰藉也化为乌有，伊朗队最终获得了亚洲球队中2020年东京奥运会的直接入场券。

战绩如此惨淡的东道主，在体育史上并不少见，历届足球大赛的主办国中也有不少这样让主场球迷失望的队伍。

2008年 奥运会 中国

此前在中国足球的历史上，从来还没出现过男女足同时参加奥运会的情况。2008年，中国足协希望将主场优势转化为球队的良好战绩，他们计划的目标是男足进入八强、女足冲击四强。

只可惜，最后的战绩与目标相去甚远，中国男足小组赛进1球丢6球，表现无法令人满意，而女足姑娘们也止步于八强。作为东道主，这样的战绩似乎无法及格。

2010年 世界杯 南非

2010年南非世界杯，东道主南非成为了世界杯历史上成绩最差的东道主球队。即便算上2014年、2018年两届世界杯，世界杯历史上还从来没有过东道主无法小组出线的情况，南非是唯一一个案例。

最差的世界杯主办国至少也能晋级16强，更不要说还有六个东道主最终成功问鼎。当然，南非队出局也有情可原，与法国、墨西哥、乌拉圭同组，自身实力又偏弱的南非想出线的确难度很大。

2014年 世界杯 巴西

按理说，晋级当年主场世界杯四强的巴西成绩并不差，但他们半决赛输过德国的比赛实在太过惨烈。2014年7月，德国队在世界杯半决赛中7-1狂胜东道主巴西，打破了若干纪录，让足球强国巴西品尝到了历史上最惨痛的失利。