中国女足23人大名单公布 王霜领众星已抵法国备战

目前中国女足已经公布了本届法国女足世界杯的23人大名单，王霜和队友们也已经抵达法国进行备战。

北京时间5月27日晚，中国足协官方宣布了出征2019年法国女足世界杯的23人大名单。和前几期相差不多，“贾家军”依旧由巴黎圣日尔曼球星王霜领衔，王珊珊、李颖、古雅沙等名将悉数入选。

具体名单如下

门将：18-毕晓琳（大连女足）、12-彭诗梦（江苏苏宁）、1-徐欢（北京北控）

后卫：8-李佳悦（上海农商银行）、3-林宇萍（武汉江大）、2-刘杉杉（北京北控）、4-娄佳慧（河南徽商）、13-王焱（北京北控）、14-王莹（武汉江大）、5-吴海燕（武汉江大）

中场：17-古雅沙（北京北控）、6-韩鹏（广东辉骏）、16-李雯（大连女足）、23-刘艳秋（武汉江大）、15-宋端（大连女足）、19-谭茹殷（广东辉骏）、21-姚伟（武汉江大）、20-张睿（长春农商银行）、22-罗桂平（广东辉骏）

前锋：10-李影（广东辉骏）、11-王珊珊（大连女足）、7-王霜（巴黎圣日耳曼）、9-杨丽（江苏苏宁）

除了这23人以外，杨艳、杨曼以及谢绮文也将随队前往法国，以防球队在开赛24小时之前遭遇伤病等意外情况时，能够按照规定及时递补。

以王霜为核心的中国女足大多数球员目前都处于自己职业生涯的巅峰期，尤其是新科亚洲小姐王霜，经历了一赛季的欧洲联赛锻炼后，她的威胁性得到了进一步的提高。当然，这事有利有弊，这位武汉姑娘极有可能得到梅西在阿根廷国家队的“待遇”，被对方球队疯狂针对。

不过球迷们也毋需担心，这份名单上的王珊珊和李颖也是目前女足世界足坛首屈一指的前锋，尤其是王霜与王珊珊组成的“王炸”组合，更是在过往的比赛中展现了优秀的配合，而他们的发挥也将决定中国队究竟能走多远。

除此之外，另外10名参加过上届女足世界杯的其他球员也将发挥重要作用，利用自己的实力与经验帮助球队从小组中突围。

中国女足本届世界杯被分入6个小组中的B组，同组对手包括了德国、西班牙和南非。再这样一个号称死亡之组的小组内，姑娘们想要成功突围并不容易。德国女足目前高居FIFA世界排名第二位，西班牙也在中国队以上。即使是实力稍弱一筹的南非队，也是非洲顶级球队。

首战中国女足将在6月8日迎战小组实力最强的德国女足，而后还将在14日与18日先后迎战南非和西班牙。

女足姑娘们目前已抵达法国中部城市欧塞尔，她们将在这里停留一周左右，并在6月1日与法国女足进行一场世界杯前的热身赛。