中国女足淘汰赛局势分析：铿锵玫瑰精神传承不灭

在艰难战平西班牙女足后，中国女足已经确定成功晋级了本届女足世界杯16强。之后，让我们期待姑娘们能交出怎样的答卷。

在本届女足世界杯最后一轮的比赛中，中国女足在全场被压制的情况下，与西班牙女足战成了0比0平局，最终成为了成绩最好的小组第三，成功晋级闯入16强。

在这场比赛后，女足主教练贾秀全在新闻发布会上坦言这场比赛的胜利确实很难，但女足姑娘们顶住了压力，众多中国体育圈名人也对女足本场比赛表现出的精神欢呼。

就连一直关心并不时抨击中国足球的棋圣聂卫平，也在社交媒体上感慨尽管这支女足的实力不如1999年那支，但铿锵玫瑰精神始终不变，初心依旧。

而本场比赛最值得让人尊敬的就是中国女足门将彭诗梦，正是她的高接抵挡，9次绝地救险，才让中国女足得以顽强逼平西班牙。特别是在第88分钟，她在飞身扑救时不幸撞到门柱，但经过简单包扎后依旧坚持比赛。就连对手主帅比尔达也不禁感慨，我们也想进球，但无奈中国队的门将表现非常非常出色。

在这场比赛过后，位列小组第三的中国女足不仅成功晋级，还逃过了与夺冠热门美国女足在淘汰赛的碰面。根据规则，作为B组第三的中国女足接下来将迎战C组或者D组的第一名，目前C组第一名已经确认为意大利，而D组方面，英格兰女足和日本女足暂列小组前二，他们在明年的直接对话，将决定谁是小组第一。

尽管成功避开了美国队，但女足再次晋级依旧面临严峻考验，不管是意大利还是英格兰与日本女足，都不是容易战胜的对手。贾秀全在这一点上也没有丝毫避讳，在新闻发布会上坦言，欧洲足球发展很快，通过小组赛，女足姑娘们能够了解自己与欧洲球队的真实差距，有了一个更清醒的认识。

除了女足的拼搏精神，贾指导在小组赛阶段的战术安排也不能不提，依旧在运用自己执教生涯的标志性战术——依托442阵型的防守反击，主要依靠两位锋线球员在前场进行高位逼抢，伺机破坏对手的进攻，并依靠中路限制对手，并在更狭窄的区域进行切实打击。

最重要的是，贾指导在女足搭建的防守体系以及比赛中的临场调度，在中卫表现尚佳的情况下，又搭档了刘彬彬等防守能力出众的边后卫，他还在对阵西班牙女足时，在王珊珊受伤离场后，选择了派上李雯成功增加对抗能力。除了这场比赛，贾秀全指导也在其它比赛中基本选择了对前场人员进行调整，充分保障了前场的逼抢和运动能力。

贾指导的战术选择充分考虑到了中国女足的天然劣势——身体，通过高位逼抢对手核心球员来限制对手进行短传，逼迫对手使用精度和传接球难度更大的长传，让中国女足尽可能得避免面对对手的正面冲击，并伺机寻找反击机会。3场比赛仅丢1球，事实充分说明了贾秀全知道在这方面的成功之处。

其实在率队晋级16强，贾指导与女足已基本完成了足协和球迷的期待，接下来我们将继续为她们加油，无论输赢，一起为女足姑娘们喝彩。