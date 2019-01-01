中国女足出线形势分析：外忧内患难挡铿锵玫瑰

在女足核心王霜陷入解约传闻之后，够力足球带您剖析中国女足出线形式究竟如何？

北京时间6月5日，万众瞩目的2019年女足世界杯将在法国打响，和去年的俄罗斯世界杯相比，这项赛事确实没有那么得星光熠熠，但因“铿锵玫瑰”中国女足姑娘们成功闯入了决赛圈，它依旧是今夏中国人最为关注的大型赛事之一。

本届世界杯，中国女足被分到了B组，她们将在今夏首先与德国、西班牙以及南非三队争夺出线权。无论从哪方面来看，这个小组都可以说是名副其实的死亡之组。

在世界排名上，目前中国女足与德国和西班牙均有差距。尤其是老牌豪强德国队，他们更是曾两度捧起女足世界杯冠军，目前的FIFA排名更是高居第二。本次世界杯，她们自然也被外界视为除东道主法国以外的另一大夺冠热门，而她们的主教练特克伦伯格也证实了这一点，她表示：“我信任我的球队，我们已经为世界杯做好了准备。”

再说西班牙女足，尽管在纸面实力上不如德国，但实力也要比中国女足略强一筹。这一点从作为球队班底的巴萨女足就能看出，这支威名赫赫的俱乐部在今年的欧冠女足联赛中成功闯入了决赛，尽管最终不敌里昂，但她们依旧展现了西班牙女足近些年的飞速进步。

至于南非，目前中国球迷普遍认为这支来自非洲的劲旅只是B组中的送分童子，但实情可能并非如此。尽管这是他们的首次世界杯之旅，但曾5次夺得女足非洲杯亚军的她们如今有了效力于中国女超联赛北京北控俱乐部桑比，实力其实并不弱。作为2018年非洲足球小姐、非洲杯最佳射手和最佳球员得主，有她的存在，南非绝对称得上本届女足世界杯的一匹黑马。

这还只是目前中国队遭遇的一些外部问题，但女足内部，目前的问题也比较突出。

尤其是中国女足目前的代表人物王霜，在昨日传出即将与巴黎圣日尔曼解约后，目前的她可以说是陷入了职业生涯最艰难的阶段。从汇总各方消息来看，王霜回国踢球目前看来已成定局，不过这究竟是她不堪重负还是来自体育总局的指示，目前还不得而知。

但从她昨天特意发表了一篇微博来看，她目前确实受到了这一传闻的影响，法国媒体在这个关键点放出这一爆炸性新闻，再加上国内众多媒体的推波助澜，目前正在积极备战的中国女足可能也受到了不小的影响，这不禁让人想到了近期的贸易战，中国女足目前陷入了与华为类似的境地。

尽管在锋线上还拥有王珊珊、李影等顶级前锋，但如果核心人物王霜状态不佳，中国女足从死亡之组突围的可能性将进一步降低。要知道王霜在目前贾秀全的队伍中，可以说是无法替代的人选，身为前腰的她与负责衔接中前场，与锋线上的王珊珊配合极为默契。尤其是她类似“小白”伊涅斯塔的传威胁球能力，更是女足进攻中不可缺少的一环。

不过从赛程来看，中国女足还算有一些优势，首先她们将在6月8号在雷恩公园体育场迎战小组最强对手德国队。也许女足姑娘们拿下对手的可能性并不是特别高，但只要正常发挥，就不会对心情和信心产生影响，反而可以让中国队快速进入比赛状态。

接下来就是6月14日凌晨三点对阵南非女足的关键战，只要能拿下这场在王霜“主场”王子公园球场的硬仗，女足姑娘的出线形式将由暗转明，因为除了小组第二可以出线，四个成绩最好的小组第三也同样在此之列。

最后一场与西班牙女足的对战将是女足出线是否能够直接出线的比赛，尽管实力略逊一筹，但中国女足取胜或者打平的可能性都很大。

最后一轮，中国队将和西班牙队交锋，这场比赛不出意外将决定谁能以小组第二晋级。西班牙队最新世界排名只比中国队高出三位，她们上届是唯一一支没进16强的欧洲球队，和中国队实力基本上可算五五开。如果中国队在前两场比赛后形势不错，也有利于在对阵西班牙时有针对性的选择策略。

如果女足能够顺利出线，那么她们基本就完成了球队的既定目标，如果无缘出线，球迷们也不必苛责，目前的中国女足早已并非1999年孙雯带领的那支球队，从当前的情况来看，世界女足足球水准整体上升了不止一个台阶，中国女足此前也孱弱了长达十几年时间。

正如目前瓜帅的贾秀全指导所说的一样“我希望她们先有远大的理想，然后全力以赴去实现可能达到的最高目标。”

尽管球队身处内忧外患之中，但这可能恰恰是激发女足姑娘们斗志的关键点，只要他们努力奋斗，我们绝对相信不卑不亢，必有回想。现在，让我们一起为中国女足姑娘们加油！