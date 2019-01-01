中北美国家联赛将作为2021金杯赛的资格赛

将于周四开始的杯赛的首场比赛将是各队进入地区锦标赛的必经之路。

在中北美和加勒比地区足联，一切都是相互关联的。

该联合会周三宣布，定于周四开赛的中北美和加勒比地区足联国家联赛(Concacaf Nations League)将成为2021年金杯赛(golden Cup)的资格赛。

国家联赛由三个联赛组成。每个A级别联赛中排名前两名的球队将自动获得参加美洲杯的资格。四个B级联赛小组第一名也将如此。

B级联赛中的第二名的球队,连同四个C级联赛的小组第一名将进入金杯赛的资格赛，以及这些比赛的胜利者将与A级别联赛的第三名进行对阵。

这意味着顶级杯赛的16支球队将由联赛A组的8名优胜者和亚军、联赛B组的4名优胜者和4支通过附加赛获得参赛资格的球队组成。

中北美和加勒比地区足联主席维克多·蒙塔利亚尼(Victor Montagliani)在一份新闻稿中表示:“中北美和加勒比地区足联的宗旨是通过有意义的比赛将联盟团结起来，同时提供一条令人兴奋的通往金杯赛道路。通过这样的杯赛，中北美和加勒比地区足联所有41个成员国协会都能够实现更加一致的竞争梦想，为我们整个地区的持续发展打开了大门。”

C级别联赛优胜者和B级别联赛的第二名球队之间的金杯第一轮资格赛将于明年3月举行。两回合比赛的胜者将在6月份迎战A级别联赛第三名的球队。国家联赛的决赛也将于2020年6月举行。

今年夏天早些时候，联合会宣布对世界杯资格赛进行重大调整——在六角形回合中，六方同时进行一场比赛，而杯赛剩下的球队将与六支队伍中的第四名球队竞争一个席位。以前，六角形赛制是资格赛的高潮，但现在将以2020年6月国际足联公布的排名中的前六支球队为准。