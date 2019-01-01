中北美加勒比地区的国王：墨西哥再次坐上王位

在老将和年轻球员的贡献下，墨西哥队从美国队手中夺回了美金杯，并证明了他们是该地区的顶级球队。

说是一回事。证明它却是另一回事。周日晚上在士兵球场，墨西哥击败了美国，再次证明了自己是中北美和加勒比地区最好的球队。

墨西哥队的粉丝们从来没有停止过这样的言论。许多人甚至不认为美金杯值得墨西哥队的出场，而或许他们更适合美洲杯。但正如我们在整个淘汰赛阶段所看到的，周日也不例外，除了墨西哥之外，中北美和加勒比地区可以夸耀的天才球队还有很多。

然而，墨西哥位居榜首。但是没有赢得上一届金杯赛,甚至以夺冠热门这个标签进入到本次比赛也引起了很多疑问——包括埃因霍温边锋赫文·洛扎诺在内的2018年世界杯上最强大的球员因伤缺阵，他们还能顺利夺冠吗？

这群墨西哥球员，包括许多墨西哥的下一代成员的代表，完成了任务。不知道从哪里冒出来的乌列尔·安图纳为球队进了四球。如果明天就是世界杯的话，卡洛斯·罗德里格斯可以墨西哥国家队首发。埃德森·阿尔瓦雷斯将以地区冠军的身份前往欧洲，此前他曾在一场比赛中与迈克尔·布拉德利(Michael Bradley)和韦德森·麦肯尼(Wetson McKennie)对决。

“年轻球员开始崭露头角，他们适应得很好。当夺得了冠军之后，你就会获得信心，”主教练塔塔·马蒂诺在赛后新闻发布会上说。“如果我们只考虑荷兰联赛中三名最优秀的球员中的一名，他因为膝伤没有和我们在一起，我们将会和那些因为不同的目的而不能进入球队的人在一起做得更好。”

“我们没有理由不变得更好，在那之后，我们将分析谁会继续入选以及谁不会。我对这个团队在最初六个月里的表现非常满意。”

当粉丝们为这年轻的血液感到兴奋的时候，一对老将上演了当晚最精彩的戏剧。第73分钟，乔纳森·多斯桑托斯挡住了一名美国中场的进攻，护住了球权，并找到了皮萨罗。当这位富有创造力的球员开始工作时，29岁的多斯桑托斯继续冲向禁区。皮萨罗在禁区内找到劳尔·希门尼斯后，前锋跑过多斯桑托斯身旁到达完美的射门位置，接到多斯桑托斯漂亮的后脚后跟传球，劲射打穿了扎克·斯特芬的是至关，打进这粒决定性的一球。

如果不是中场后卫瓜达多在球门线外的一次扑救，埃尔特里将会落后。墨西哥队队长在第51分钟角球防守时看到了球网的空缺，他冲向球门线，及时用头球把打在乔丹·莫里斯身上的弹射解围。

当音乐响起，墨西哥队的队员们拥抱庆祝，跳成一圈，把满座的观众都拥抱在了一起，你可以看到这对队员们意味着什么。无论他们来自哪一代人，他们都在这个过程中成为了一个团队的一份子。

瓜达多说：“有些球员因为伤病之类的原因来不到这里，但这为其他天才球员打开了大门，为国家队的未来打开了大门。他们在本届世界杯上展现出了良好的状态。作为一名墨西哥球员和一名经验丰富的球员，这让你很平静，因为你知道你将把球队交给好的球员手中，他们肯定能实现你这么多年来可能无法实现的目标。”

马蒂诺首次在一场重要赛事中执教墨西哥队，他强调自己的首要任务是组建一支懂得如何取胜的球队。现在，他最大的工作是让球队理解他想要的风格。

周日晚上，这种风格展现了它所有的荣耀和缺陷。上半场双方打平，美国利用了几次机会占据了场面上的主动。中场休息前，乔西·阿尔蒂多雷错失了一个让美国队领先的大好机会。在30分钟的比赛中，美国队踢出了本届世界杯最好的足球。

“我告诉球员们，毫无疑问，让我们离冠军更近的是我们的打法，”马蒂诺说。“当你赢得比赛时，很少有人记得球队没能实现自己的风格。凭借我们在下半场所做的，我们赢在我们的想法，我们的勇气，在决赛中这些和一些个人的闪光点…都是需要考虑的因素。”

同样值得注意的是，美国是本次比赛的卫冕冠军。同样值得强调的是，美国推动了墨西哥，后者只以微弱的优势获胜。这是一场很好的决赛，充满惊喜的程度值得成为一届杯赛的决定性比赛——其中之一就是我们看到的令人惊讶的结果。

不过，最终还是这个地区上两大巨头再次决一雌雄。最后，墨西哥再次证明了自己是中北美和加勒比地区的王。