严于律己 麦克托米奈：曼联没有冠军就意味着失望

红魔球星承认对于索尔斯克亚来说，在老特拉福德没有取得任何实质性的成功的两个赛季之后，获得主要奖杯是他的首要任务。

斯科特·麦克托米奈承认，对于曼联来说，“任何缺少奖杯的东西都是令人失望的”，因为红魔意识到有必要重新养成收集奖杯的习惯。

老特拉福德的球员在过去的两个赛季都没有取得实质性的成功。

何塞·穆里尼奥在他的处子赛季中取得了三座冠军，但自从2016-17赛季结束以来，几乎没有什么值得欢呼的。

红魔并没有在那个赛季打下的基础上继续前进，而是倒退到现在再一次无缘欧冠。

麦克托米奈承认在2019- 2020赛季需要提高集体标准，曼联这样的俱乐部必须达到预期。

这位苏格兰国脚中场告诉天空体育:“曼联是一家致力于培养年轻球员并赢得奖杯的俱乐部。这就是我们要做的。对我们所有人来说，任何缺少奖杯的东西都是令人失望的。我相信球员和工作人员都会重申这一点。我们真的需要确定一些不同的奖杯。很明显，我们在欧罗巴联赛中所处的位置对我们来说非常重要，英超也是如此，但你不能设定太不切实际的目标。对我们来说，作为一个整体，奖杯是今年的目标。”

曼联在主场4-0大胜切尔西的比赛中表现出色，开启了新的赛季。在周一客场挑战狼队之前，麦克托米奈并没有被他的表现冲昏了头，在经历了一段时间的反复无常之后，红魔还有很多需要证明的。

他补充道:“你怎么兴奋都不过分。去年，我们打出了15战10胜的高潮，取得了惊人的成绩，但我们并没有在那些比赛中发挥得那么好，比赛的表现开始下降，人们开始听别人说些什么。你不能忽视你面前的东西——就是三分。”

曼联在2018-19赛季的联赛和足总杯比赛中两度负于狼队，所以在他们准备与狼队重聚时，没有什么是理所当然的。