两连平后失冷静 克洛普赛后怼裁判怼佩公

英超领头羊利物浦在联赛中再次遭遇平局，两轮联赛丢掉4分，主帅克洛普在球队1比1踢平西汉姆后失去冷静，他质疑裁判的判罚，并与对方主帅佩莱格里尼发生言辞激烈的争吵。

北京时间2月5日，英超第25轮联赛中的一场比赛在今天凌晨的伦敦碗结束，克洛普的球队被佩莱格里尼带领的铁锤帮主场扳平比分，利物浦无奈带走1分。而在曼城3比1击败阿森纳后，利物浦在英超积分榜的领先优势已经减少到3分。

终场哨响后，利物浦主帅克洛普显然对球队被扳平大为不满，并且尤其不满意裁判的判罚。

“这不是我们的最佳表现，”克洛普说。“这场比赛非常艰难，对手给我们制造了很多麻烦。”

“我们在比赛中有高光的时候，我们率先进球了，但是那是一粒越位进球。主裁判在半场的时候一定知道了这件事情，因为下半场主裁的判罚说明了这一点，主裁判在下半场一些情况中的判罚很奇怪，虽然没有做出决定胜负的裁决，但是打乱了我们进攻的节奏。”

在离开场地之前，克洛普还与当值主裁进行了交流，他在赛后解释说：“我当时很冷静。主裁告诉我，我们根本不可以谈论比赛中的事情。场上有太多这种50对50的情况，或者60对40的判罚情况，但裁判都判给了对方任意球机会。”

“西汉姆有出色的定位球技术，然后他们取得了进球。对手当然也配得上这场平局。从我们的角度来看，球员们的表现并不出色，有些球员没能发挥出最佳水平，但是这很平常，这种情况在过去发生过，在未来还会再次发生。”

曼城如果在接下来一轮率先开球的比赛中击败埃弗顿，他们将追平利物浦的积分，并且凭借净胜球优势，再次排名积分榜榜首。