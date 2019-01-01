两败俱伤 波切蒂诺：埃里克森的情况伤害着自己和热刺

这位中场组织者和他的队友都没有从围绕着他在托特纳姆热刺未来的不确定性中得到帮助。

托特纳姆热刺主教练波切蒂诺说，埃里克森的不确定性对球员和俱乐部都是有害的，他希望每个人都能对他的未来做出“最好的决定”。

埃里克森的未来自上赛季末以来一直受到怀疑，因为他与热刺的合同进入了最后一年，同时拒绝了俱乐部的续约邀请。

有报道称埃里克森对转会皇马很感兴趣，但是西甲豪门并没有对这位丹麦国脚做出任何举动。尽管转会到曼联的传闻一直不绝于耳，但在英格兰转会窗口关闭后的短期内，这是不可能的。

虽然欧洲的转会窗口直到9月2日才会关闭，但目前还不清楚是否有其他俱乐部会出价购买埃里克森，或者他是否会在合同进入最后一年后在明年1月与一支新球队签订一份合同。

波切蒂诺承认目前的情况对埃里克森和他的队友都是不利的，因为各方都希望在这个时候能有一个解决方案。

“这对他(埃里克森)和每个人来说都不是最好的情况。”波切蒂诺说：“这不是我认为俱乐部或球员所期望的。你不能指出这个问题。你试着把问题最小化，试着处理这种情况。这是一个重要的球员，他需要帮助球队提高他的表现。我总是愿意帮助俱乐部，帮助(主席)丹尼尔(列维)做出决定。我很清楚像这样的决定并不容易，但我总是努力在这个位置上为俱乐部争取最大的利益。对于玩家来说也是如此。最重要的是要为双方做出最好的决定。”

埃里克森在对阵阿斯顿维拉的英超首场比赛中被排除在波切蒂诺的首发阵容之外，但他在下半场出场帮助球队逆转。

这位中场组织者在对阵曼城的比赛中首发出场，热刺在对阵英超冠军的比赛中拿到了宝贵的客场积分。