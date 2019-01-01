两热刺旧将：穆帅将为热刺带来奖杯 且预算不菲

两名前热刺中场球员认为葡萄牙人的冠军纪录是他来到北伦敦的关键因素。

根据前热刺球星杰米·雷德克纳普和杰米·奥哈拉的说法，若泽·穆里尼奥将会给热刺带来奖杯，而且很可能会有一笔可观的转会预算。

这位前曼联和切尔西的主教练在周三早上戏剧性的回到了英格兰足球圈，在他的前任毛里西奥·波切蒂诺被解雇不到12小时后，他签署了一份为期三年半的合同成为热刺的主教练。

雷德克纳普认为，想要结束冠军荒的愿望是俱乐部主席丹尼尔·列维决定求助于穆里尼奥背后的动力。

雷德克纳普告诉《每日邮报》：“除了欧洲冠军联赛，热刺已经走下坡路有一段时间了。自上赛季末以来，他们在联赛中一直落后，现在排在第14位，远远低于预期。波切蒂诺在他的五年里没有赢得过一座奖杯——这对任何一个教练来说都是不利的。穆里尼奥是列维计划外的人选，但如果你想要一个赢家——而热刺已经很久没有赢得过一座奖杯了——穆里尼奥是你要的人。”

奥哈拉同意这种观点，他认为穆里尼奥的任命标志着列维转会策略的改变，列维通常不会给他的主帅们一大笔钱来购买新球员。

而且，如果穆里尼奥能够在转会市场上花钱，前中场球员奥哈拉认为用不了多久热刺就会对英超联赛构成挑战。

“我认为这是一个美妙的任命。”他告诉天空体育：“你必须为波切蒂诺感到难过，因为他所做的一切，以及我们所经历的一切。有了他我们现在才成为了欧冠的常客。”

“他们想得很远大。如果你要解雇托特纳姆热刺历史上最好的教练之一，你会引进谁？你带来了另一个主帅，他可能是最出色的主帅之一，这是一笔令人难以置信的签约。他所做的就是赢得奖杯，这是热刺想要的。连续进欧冠可以接受，但是热刺的球迷们，我们想要奖杯，他会给我们带来奖杯的。在我看来，丹尼尔·列维可能已经对他说过‘你可以花钱’。一月来了，夏天来了。他不会去一个没有巨额预算的足球俱乐部。”

“所以我想你会看到很多新面孔，一个全新的团队，一个新的开始。如果他要的球队在队里，那么他们就会留下。如果没有，穆里尼奥会说‘谢谢，再见’。我保证在接下来的一年左右的时间里，我们将挑战冠军的头衔。”