两扑点球 切赫冰球首秀喜提全场最佳

这位今夏退役的门将在吉尔福德凤凰对阵斯文顿野猫的点球大战中上演了扑点球的好戏。

彼得·切赫在周日与吉尔福德凤凰队签约后的第一场比赛中被评为本场最佳球员。

这位现年37岁的前阿森纳和切尔西门将，是吉尔福德凤凰在NIHL 2比赛中战胜斯文顿野猫队的明星球员。

切赫是英超联赛中保持零封次数最多的门将，当他宣布自己的职业冰球生涯开始时，在社交媒体上引起了轰动。

吉尔福德已经踢了两场比赛并保持全胜，切赫在点球大战中的努力帮助他的新球队保持了本赛季100%的胜率。这位前捷克国脚扑出两粒点球，确保了比赛的胜利。

在伦敦度过了15年的职业生涯后，他戴着一顶印有切尔西和阿森纳徽章的头盔。

当切赫宣布转会的时候，他说在他的足球生涯开始之前，他还是个孩子的时候就已经打过冰球了。

“我很高兴有机会和凤凰一起比赛，获得比赛经验。”他在俱乐部的新闻发布会上说： “我希望我能帮助这支年轻的球队实现他们本赛季的目标，并在我有机会的时候争取赢得尽可能多的比赛。在我20年的职业足球生涯之后，这将是一次美妙的经历，让我能够参与我小时候喜欢的运动。”

切赫希望能够在吉尔福德的下一场比赛中再次出场，那就是10月19日客场对阵布里斯托尔斗牛犬的比赛。