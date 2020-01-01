两度拒绝国安？乌拉圭锋霸：中超压根没人看

这位乌拉圭前锋表示自己曾两度拒绝了来自北京国安的天价合同，最终选择了留在西班牙赛场。

西甲劲旅瓦伦西亚的乌拉圭前锋马克西·戈麦斯近日谈到了中超豪门北京国安对自己的兴趣，他表示对方曾向自己提供了天价合同，但自己为了职业生涯，最终选择了拒绝。

北京国安在2018年夏天和2019年夏天先后从西甲球队比利亚雷尔和拉斯帕尔马斯引进了巴坎布和比埃拉，但实际上，这两人都不是“御林军”的第一选择。早在2017年11月，就有消息指出这家中超劲旅曾与塞尔塔谈判了这笔交易，并且双方一度接近签约。

不过最终这笔交易并没有如愿完成，马克西·戈麦斯选择了继续留在巴莱多斯球场，毕竟当时他才刚刚离开捍卫者竞技加盟塞尔塔半年。

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在接受乌拉圭Sport 890电台采访时，如今这位已经加盟瓦伦西亚的乌拉圭前锋表示，自己曾两度拒绝来自北京国安的两份优渥报价，尽管中超方面提供的薪资待遇远超自己当时拿到的50万欧元年薪。

巨资北京国安的第一次价格是1500万欧元，但被戈麦斯当时效力的塞尔塔直接拒绝。第二次的报价则达到了3000万欧元，这可能在一定程度上打动了塞尔塔高层，要知道在2017年5月份签下乌拉圭人的时候，“巨人杀手”仅仅花费了500万欧元，不过，没等俱乐部方面给出确切的答复，马克西·戈麦斯本人就给出了拒绝的回答。

马克西·戈麦斯表示：“在第一次拒绝的那个赛季，在联赛结束后，国安又一次来了。这份来自中国的报价，里面的数字非常巨大，令人觉得难以置信。如果给你看的话，你可能会不假思索马上签字。”

“不过我还是选择了拒绝，因为根本没人看中超，我也不想去中国踢球，我的队友们也劝我再等等。”

“我和我的家人讨论过这件事，他们跟我说去中国踢球可能要比我想象得困难的多。要知道那时候我才刚刚来到西甲，我也希望继续留在这里证明自己。”

除了国安以外，马克西·戈麦斯还曾在去年夏天为了欧冠拒绝了西汉姆联，选择加盟了资薪待遇都略差一筹的瓦伦西亚。截至西甲因新冠疫情停赛前，他总共为“蝙蝠军团”在各项赛事中出场了29次，有8球3助攻入账，表现只能算做中规中矩。