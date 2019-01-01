两大传奇再度联手 马尔蒂尼和博班加入米兰管理层

随着莱昂纳多和加图索的离开，加齐迪斯开始了他对AC米兰管理层的重组。

保罗·马尔蒂尼被任命为AC米兰的新技术总监，兹沃尼米尔·博班被任命为新确立的首席足球官。

米兰传奇马尔蒂尼接替了莱昂纳多的位置，据报道，这位巴西人将回到前东家巴黎圣日耳曼俱乐部担任类似的职位。

博班曾在1991年至2001年为俱乐部效力，他离开国际足联副秘书长的职位回到了米兰。

马尔蒂尼曾担任米兰体育战略和发展总监，但俱乐部首席执行官伊万·加齐迪斯认为，他是接替莱昂纳多的合适人选。

“保罗体现了我们俱乐部的品质和价值观，这是我们俱乐部的基石。”他告诉米兰官方网站：“我很高兴他能执掌我们的体育部门。有了他，我们将能够建立一个由最优秀的专业人士组成的现代化俱乐部。这将是一个我们将共同追求的旅程，以实现一个具有挑战性和引人注目的项目，这将需要巨大的精力和奉献精神。我相信保罗能够展示他的经验，他的视野和他的领导力。保罗是AC米兰不可或缺的一部分，他知道成功之路。他将成为每个人的重要参考。”

博班和马尔蒂尼将紧密合作，这两位前队友将重新回到红黑军团的管理层。

博班在米兰的一份声明中说：“我很高兴能回到我深爱的米兰，我会尽我所能让它回到它应该在的地方。米兰必须是一家领先的、成功的俱乐部，因为这是它历史的唯一本质，也是我们球迷和他们热情的本质。为了这个目标，为了红黑军团的颜色，我愿意付出我的一切。当保罗打电话给我，问我是否有空时，我跳进车里，半夜里去了他在米兰的家。在和伊万和俱乐部谈过之后，一切都清楚了。我在这里，在我的城市，在我爱的俱乐部，在这片给予我如此多的土地上。我希望我能报答大家对我的信任。”

米兰仍然在寻找加图索的继任者，但是据报道他们已经接近任命桑普多利亚的詹保罗为主教练。