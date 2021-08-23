两场比赛五个助攻：索尔斯克亚想留住博格巴 但曼联要如何说服他留队？

这位中场球员以破纪录的状态开始了新赛季，但随着他的合同进入最后一年，红魔将面临一场留住他的战斗

当曼联周日在圣玛丽球场与南安普顿的比赛开始前进行热身时，博格巴显然心情不错。

当他的队友们组织进行赛前热身时，镜头拍到博格巴在一旁练习他的一系列技巧和动作。

华丽的步法，完美的第一脚触球和令人印象深刻的盘带都是博格巴精彩表演的一部分，在大多数情况下，他让这一切看起来很容易。

正是这一点使他成为了本场比赛最大的看点之一，而最引人注目的莫过于终场哨响很久之后，球场包厢里年轻的南安普顿球迷在这位法国国脚完成媒体职责时，竭尽全力引起他的注意。

圣徒的支持者们见证了博格巴连续第二场的精彩表现，这暗示着他终于实现了他作为英超超级巨星的潜力。

在整场90分钟的比赛中，他在热身赛中表现出来的所有技巧都得到了体现，尽管这位曼联中场在下半场才真正崭露头角。

他与布鲁诺-费尔南德斯的组合有时令人叹为观止，两人一起为梅森-格林伍德制造了进球，帮助红魔扳平比分并最终1-1战平南安普顿，而博格巴本人则很不走运，错过了打进制胜球的机会。

给格林伍德的助攻意味着，博格巴现在是英超历史上第一位开局前两轮就送出5个助攻的球员，而2021年至今，博格巴已经在英超送出8个助攻，同期无人能比。

正是这种状态使这位28岁的球员迅速成为索尔斯克亚的核心。

索帅在赛后说道：“是的，他表现一直很出色。博格巴有着这样的个性，他整个夏天都很努力，他把身体状况保持得很好，他很享受，我们看到他想要为球队做出贡献。”

“当然，你们没有看到更衣室或训练场上的博格巴，但他真的很坚定。他表现出了获胜的心态，我对他非常满意。”

正是这种心态，加上他在球场上的表现，促使索尔斯克亚不顾一切地想将博格巴留在俱乐部，直到下赛季之后，博格巴的合同将在明年6月到期。

考虑到他可能会在明夏自由转会离开，有传闻说曼联将在今夏把博格巴出售套现。

在与南安普顿的比赛前，索尔斯克亚坚称他认为博格巴今夏会留队，考虑到巴黎今夏已经引进了梅西，这一点更有可能成为现实，因为巴黎此前就是博格巴最大的追求者。

尽管博格巴的合同即将到期，但在接下来的八天里，没有任何一支俱乐部能够满足曼联对博格巴的标价，这意味着博格巴很有可能会在曼联待到明年一月。

这将给曼联一个4个月的窗口期，在博格巴开始与其他球队谈判之前，尝试说服他与俱乐部续约，那么他们要怎么做才能留住他呢？

除了提供合适的待遇之外，博格巴显然想要效力一支能够挑战冠军的球队。

战平南安普顿后，曼联在英超已经连续27轮客场不败，赛后博格巴表示：“比起纪录，我更喜欢赢得联赛。”

博格巴显然希望在曼联赢得更多的冠军，因此，对他有一点同情是公平的，特别是在看了他在对阵南安普顿的比赛中与弗雷德和马蒂奇搭档中场之后。

弗雷德和马蒂奇无论是在进攻还是防守端都难以在比赛中发挥自己的作用，这让博格巴一直在努力拯救他的球队，以避免在赛季初期丢分。

在赛季开始的几周，他和B费有时看起来像是无敌的，但他们需要格林伍德以外的球员的帮助，才能把曼联从冠军挑战者变成冠军。

在对阵南安普顿的比赛中，担任首发的马夏尔似乎无法胜任这一角色，尽管桑乔、卡瓦尼和拉什福德回归后球队的情况会有所改善，但曼联会希望到时候他们已经和博格巴谈妥续约的问题。

索尔斯克亚在周五表示：“我并不担心任何球员的合同期限会改变他们的积极性和表现。”

而很明显，博格巴不会因为合同受到影响，选择摆烂并等待明年夏天的大合同。

但是桑乔和瓦拉内可能是曼联拼图的两个关键部分，索帅知道他不能在签下这两名球员的一年后就失去博格巴。

为了确保球队不会失去博格巴，曼联需要拿出比他们本赛季首场客场比赛时更好的表现。