两场友谊赛均出场 埃里克森对自己的体能水平感到意外

克里斯蒂安-埃里克森表示，他对自己的身体状况所取得的提高感到惊讶。

埃里克森在2020年欧洲杯的比赛中遭遇心脏骤停，为了挽救他的职业生涯，他被安装了植入式心律转复除颤器（ICD），此后他就再也没有参加过一场正式比赛。

由于意甲规则禁止球员带着ICD参加比赛，国米被迫在12月解约了这名中场球员，但英超没有这样的限制，最终布伦特福德在冬窗以自由转会的方式签下了他。

自从加入布伦特福德以来，埃里克森一直在慢慢恢复自己的体能，在过去10天里，他在对阵苏特伦德和流浪者的两场友谊赛中都有出场。

这名30岁的球员在周一的比赛中登场踢了80分钟，并为布伦特福德2-2战平格拉斯哥流浪者创造了两个进球，他对自己的身体状况感到惊喜。

"我感觉非常好。在过去的一周左右，这是一个艰难的考验，但我很高兴能在这里，"埃里克森告诉俱乐部的官方媒体。

"我感觉自己处于一个很好的位置，在精神上和身体上都逐渐适应比赛。”

"事实上，我有点惊讶，我的身体会有这样的表现，我当然一直在努力训练，但我没有想到自己的体能水平会像现在这样好。这绝对是非常积极的事情。"

在上周末布伦特福德主场0-0战平水晶宫之前，埃里克森在球迷面前正式亮相，但目前他还没有被列入球队的比赛日阵容中。

不过，当布伦特福德在本周末主场对阵纽卡斯尔时，这种情况可能会改变。

"我感到同样的兴奋，同样热爱触球、参与比赛和踢球，"埃里克森谈到他迄今为止在布伦特福德的经历时说道。

"这是我等待了很多个月的事情，和球队一起出场是非常令人高兴和非常令人安慰的事情。"

在被问及他是否会在对阵纽卡斯尔的比赛中出场时，这位丹麦国脚补充道："让我们看看我的身体在未来几天的反应，让我们看看会发生什么。"