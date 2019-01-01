两个“明显”点球被漏判 拉莫斯质疑VAR作用

在对阵巴塞罗那的比赛中，皇马队长拉莫斯坚定地认为VAR应该介入点球判罚。

塞尔吉奥·拉莫斯质疑为什么在周三互交白卷的国家德比中，VAR对拉斐尔·瓦拉内在禁区内两次遭到“明显的”犯规无动于衷。

在诺坎普的上半场，瓦拉内被同胞朗格莱高强度拉扯，然后在争夺角球时被拉基蒂奇扯下了球衣。

裁判埃尔南德斯没有判点球，也没有在周中使用VAR场边监测器来检查这两起事件。

皇家马德里队长拉莫斯在中场休息时观看了录像，他不明白为什么VAR没有介入。

“我们在半场休息时看到了，他们看起来很明显。他们都是点球，但我们现在不能改变。VAR是来帮忙的。这是坏运气。再过一天，就轮到我们罚点球了，但他们却不检查。”

加雷斯·贝尔在下半场的一粒进球被判越位无效，皇家马德里未能在比赛初期取得领先地位，而巴萨的三名前锋也很难进入比赛。

这一结果意味着卫冕冠军巴萨仍然是西甲榜首，但与皇家马德里的积分持平，皇马马德里目前在各项比赛中保持了12场不败。

拉莫斯是国家德比历史上出场次数最多的球员，这是他第43次对阵巴塞罗那。拉莫斯对周日对阵毕尔巴鄂竞技的比赛后的冬歇期感到很沮丧，因为他想保持势头。

他说：“你不可能因为没赢而高兴，但在这里有所收获总是积极的。我们今天看到了一个出色的皇家马德里，在一个非常艰难的场地上展现了很多个性。我们去抢球，这帮助我们创造了很多机会。错误很少，这就是最终的结果。”

“我们很好地控制了比赛。我们比他们有更多的机会。要把球从他们身上抢下并不容易。高压战略奏效了。我们正在经历一场激烈的比赛，我们的身体状况也很好。很遗憾今年就要结束了——我们希望这一切不要停止。现在，我们要面对毕尔巴鄂竞技，希望假期后我们能保持这样的状态。”