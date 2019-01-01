丢球没上两位数 福斯特感到“欣喜若狂”

这位英格兰门将在一场进球盛宴上被打花了，他承认比分本应该更糟。

尽管在周六的比赛中半场就以0-5落后于曼城，沃特福德门将本·福斯特承认他对曼城没有在上半场取得双位数进球感到“欣喜若狂”。

仅仅18分钟就被破门5次，福斯特不该因为他的悲观想法而受到指责，而曼城在之前的联赛中以2-3输给了诺维奇。

事实上，瓜迪奥拉的球队以8-0的比分结束了比赛，福斯特松了一口气，因为比分并没有变得更糟。

“一点也不好玩。作为一名门将，来到这里，保持只丢一两个球几乎是一个成就。”福斯特赛后说：“就像所有精心策划的计划一样，50秒后就开始了，那是一场大屠杀。不到20分钟就以0-5落后，我在想‘天哪，这可能是两位数’。我对能在中场休息时以0-5结束感到欣喜若狂。从守门员的角度来看，这是无情的。你可以看到他们打开了，机会就在你眼前。这可能是板球的比分。毫无疑问，他们是我遇到过的最好的球队。”

沃特福德在前六场比赛中仅得两分，在英超联赛中垫底，但他们成功地避免了两位数的丢球，福斯特相信曼城很快就会再次以如此大的优势击败另一支球队。

他说：“他们会对其他球队这样做，很快就会有9个或10个球的狂胜。是什么让他们如此具有毁灭性？他们的侵略性，他们总是在控球，总是控球在脚。没有人有时间去想它。我们的球员都把球传给他们，在我们知道该怎么做之前，我们已经受到曼城球员的攻击。他们一起上。他们的阵型令人难以置信。他们都是绝对的人类标本。他们都是一样的身材，不是最高的，但他们都是如此强壮和快速。他们的速度和球感令人难以置信。”

瓜迪奥拉的球队本赛季已经进了24个球，比联赛领头羊利物浦多7个，是沃特福德的6倍。

在2017-18赛季狂砍106球后，曼城在上个赛季“只”打进95球，现在正朝着再次达到三位数的进球目标迈进。