丢球无关技术 永贝里称阿森纳后防没问题

虽然枪手的后防屡遭诟病，但他们的代理主帅却并不认同这样的质疑。

从10月初开始，枪手就再也没有尝过在英超获胜是什么样的滋味。他们在14轮比赛中已经丢掉了21粒进球，是积分榜上半区球队中失球数量最多的。

虽然前切尔西后卫大卫-路易斯的加盟为枪手的防线带来了宝贵的经验，但这样的补强并不足以使枪手重蹈上赛季的覆辙。穆斯塔菲和帕帕索洛夫斯基都被认为不够优秀，无法匹配阿森纳作为英超豪门的需求。

但在永贝里看来，他的后防队友从技术层面上来看并没有任何问题。

当被问到针对枪手后防线的质疑是否公平时，瑞典人很明确地回应到：“不。”

“我认为我的球员们都在尽力防守。当然，一套阵容中会有不同类型的球员。这就是事实。我们有自己的比赛计划，我们也在尽力落实。我希望做好防守。”

“我们需要找到解决的办法。如果球员的速度不是最快，而我们却说‘你必须为此加速冲刺’，对球员来说就会很困难。总的来说，我们希望打造的体系能够让每个人都知道自己要做什么。”

“我在（与诺维奇的）比赛中看到的最重要的事是，我们让比赛进入到了一个光拼速度的局面当中，这和足球或者说和技术无关，他们就是用很有竞争力的速度来冲击我们的球员。我们应该设法阻止他们。”

在2-2战平金丝雀之后，永贝里也承认阿森纳必须尽快扭转无法赢球的颓势。

“那场比赛反应出很多问题，我已经看了两遍。”

“我们开局非常不错，在攻击线上表现出色，但在攻防转换上还存在一些问题。他们打在门框范围内的射门和创造出来的机会，都是来自于8码附近的冲刺，这是我们应该要拦截的。”

“我想赢得比赛，而输球令人非常失望。但如果我们只能打出那样的攻防转换，那我们是不可能赢得任何比赛的。所以这就是我来执教球队希望改变的。”