丢冠后已无退路 用好C罗是萨里保住帅位的关键

葡萄牙人已经连续四场比赛没有进球，并且对偶尔被要求到中路感到不满。

即使是在二月份赢球的时候，尤文图斯也被主场球迷嘘了。

谁知道如果他们的球迷被允许参加上周三的意大利杯决赛，毛里齐奥·萨里的球队会受到什么样的待遇呢？

从大局来看，对于斑马军团来说，错过一个意大利杯并不是一个沉重的打击。

其他球队

然而，正如尤文传奇10号皮耶罗所说，这是“一记耳光”。没有人能像萨里一样感受到这种冲击。

他在尤文图斯从来没有得到过多少支持，因为他之前和那不勒斯有过联系，但是现在他在都灵看起来越来越孤立。

意大利杯决赛结束后，萨里的名字迅速在推特上流行起来，那不勒斯在点球大战中以4-2获胜，很显然，萨里的名字并不是因为积极原因而出现。

与此同时，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的姐姐在Instagram上也决定掺和进来：“我亲爱的（弟弟）不可能靠自己创造奇迹……我不明白他们怎么能踢成这样……”

他们不仅拥有五次金球奖得主，他们还拥有意大利最富有、最成功的阵容。然而，正如前主席吉利所指出的那样，他们并没有“明确的标识”——除了踢那种令人痛苦的散步式传控。

尤文拥有一群能够征服欧洲的高薪球星，为什么他们会被意甲第六名的球队击败？

所有这些棘手的问题都是针对萨里的。他可能在恩波利和那不勒斯创造了两支出色的传球球队，但尤文是另一头野兽。

他是被雇来把老妇人打扮得更漂亮的，但她最终只在乎成功。

像萨里这样复杂的风格需要时间来实现，但尤文球迷的耐心却并不出名。

意大利媒体也不例外。周五早上《都灵体育报》的头条是“尤文受到攻击”，而《罗马体育报》的结论是他们的教练“遇到麻烦了！”

《米兰体育报》更进一步，声称萨里面临着失去工作的危险，因为他失去了球员们的支持。

这三家日报都认为，现在保住意甲冠军是当务之急——尤文在积分榜上领先拉齐奥一分——如果他想避免被解雇，他甚至可能需要获得欧冠。

那么，他的未来几乎取决于让克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。在连续11场意甲进球追平纪录后，葡萄牙人已经四场比赛无一进球。

据报道，上周C·罗纳尔多在决赛前的一次训练中对萨里明确表示，他不想在伊瓜因受伤缺阵的情况下担任中锋。

教练在周日证实了这一消息，这是自三月停赛以来尤文的第一次意甲出征。

“我们在意大利杯对阵米兰和那不勒斯的比赛前谈过，昨天（周六）又谈了一次。”萨里告诉记者：“他以稍微偏左的位置首发，进了700个球，这是他的喜好，这很正常。”

然而，在对阵那不勒斯的比赛中，C·罗纳尔多仍然被转移到中路，但收效甚微。

令人担忧的是，伊瓜因将不能在周一晚上对阵博洛尼亚的比赛中复出。

因此，萨里可能要再一次想办法让C·罗纳尔多、保罗·迪巴拉、道格拉斯·科斯塔、贝尔纳代斯基或夸德拉多担任三叉戟。

当然，在中场找到正确的平衡也同样重要，尤其是在球队集结的过程中，萨里和表现不佳的皮亚尼奇在训练场上发生了争吵。

“这是假新闻，没有争执。”萨里周日告诉意大利天空体育：“皮亚尼奇是这个赛季我派上场的最多的球员之一，我必须依靠他，因为他在三人中场中起着决定性的作用。”

这很可能是真的，但皮亚尼奇自年初起就表现不佳。尤文因此而遭殃。

皮亚尼奇的挣扎，加上伊瓜因等人的受伤，对萨里几乎没有帮助。

更重要的是，斑马军团的阵容显然不平衡，越来越多的球迷开始质疑法比奥·帕拉蒂奇的招募策略，自从市场领袖贝佩·马洛塔转会国米后，帕拉蒂奇就一直在处理尤文的事务。

然而，正如法比奥·卡佩罗在意大利广播电台第一频道所指出的那样：“如果作为尤文图斯的教练萨里抱怨他没有足够的深度，那就太奇怪了。”

“关键不在于你有多少球员在板凳上，而在于你的阵容有多强大。”毫无疑问，萨里拥有意甲最好的球员，至少纸面上是这样。

但在球场上，他们却没有给人留下深刻印象。事实上，当排名第四的亚特兰大——在意甲预算排名第13的球队——在这个赛季进球74个的时候，尤文只进了50个球。

对于萨里来说，他说C罗“现在身体状况不是最好的”，这很奇怪，因为35岁的C罗在停赛后的健康水平让俱乐部的医疗队很吃惊。

有些事不太对劲。而在尤文，有些事情显然是不对的。

在本赛季剩下的时间里，萨里可能不需要处理嘘声，但是他面临着越来越多的棘手问题。

他必须找到一些答案。最重要的是他的C罗问题。