丢人丢到国外 英国警方谴责惹事的英格兰球迷

加雷斯·索斯盖特最近呼吁三狮军团的球迷“让国家自豪”，但在葡萄牙却没有得到任何回应。

卷入波尔图骚乱现场的英格兰球迷因“完全不可接受”的行为受到英国足球警务主管的猛烈抨击。

本周早些时候，在加雷斯·索斯盖特的球队周四迎来对阵荷兰队的欧国联半决赛之前，远道而来的球迷们抵达了这座葡萄牙城市。

周二，在一家酒吧外发生一起反社会行为后，防暴警察对英格兰球迷提出了指控。此前，有人向聚集在波尔图阿利亚多斯大道球迷区的扔瓶子，当时葡萄牙球迷正在观看球队3-1击败瑞士的比赛。

英国国家警察局长委员会足球警务负责人、副警长马克·罗伯茨周三表示：“今晚早些时候，葡萄牙警方在波尔图的中心广场部署了防暴警察来对付一群英格兰球迷。据信球迷们向在同一区域观看比赛的葡萄牙球迷扔瓶子。这是波尔图连续第二个晚上发生骚乱。昨晚在一家酒吧外发生了一些事情，有人扔瓶子，造成了轻微的损坏。这完全不可接受。”

这些事件对英足总来说是一个打击，该协会上周发布了一段名为“别成为那个傻瓜”的宣传视频，试图敦促球迷不要卷入波尔图发生的类似事件。

英足总安全主管托尼·康尼福德对英格兰球迷的这种“看台文化”表示担忧。活动开展时，曾任英国足球警务处副处长的康尼福德说：“很多活动都是由酒精推动的，人们几乎已经接受了这一观点:因为你在现场，所以什么都可以做。”我发现这很难让人接受，人们需要审视自己，开始思考，‘如果我的亲戚、妻子或孩子和我在一起，这会是一次愉快的经历吗?’而答案是‘不’。我不想给人刻板印象，把每个人都一棍子打死。这是非常危险的。但如果说我们没有认识到我们更关心的是一群年轻的成年男性，那就太愚蠢了。这是一种节日，一种看台文化，年轻人聚在一起，突然之间一切都变了。”

预计约有1.5万名英格兰球迷将在吉马良斯观看球队与荷兰的比赛。

如果输给科曼的球队，三狮军团将于周日返回吉马拉斯迎战瑞士队，而如果获胜，他们将在当天晚些时候在波尔图对阵葡萄牙，届时将有多达1.8万名英格兰球迷到场观看决赛。