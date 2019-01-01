东亚杯首战失利 董学升破门国足1-2不敌日本

这是李铁率领国字号球队迎来的第一场正式比赛，但他们并没能迎来想象中的开门红。

今晚，2019年东亚杯邀请赛在韩国釜山拉开战幕。前国脚李铁率领中国男子足球选拔队迎来了与日本队的较量。

虽然在赛前新闻发布会上，李铁曾表示来到韩国的这些队员身体状况都没有问题，已经准备好为国家效力。但比赛的过程显然和李铁对球员们“全力以赴”的要求有所出入。

上半场第28分钟，日本队从后场发动攻势，铃木武藏包抄门前接队友横传为球队首开纪录。下半场第70分钟，日本队再次由三浦弦太头球破门得分。虽然董学升在第90分钟打入一球，但实际已经难挽败局，最终中国队1-2告负。

中国队全场表现平平，几乎没有制造出威胁的进攻。这也是中国队第21年逢日不胜，上一次击败日本队，还要追溯到1998年的戴纳斯杯，当时中国队2-0取胜。自此后双方在2次亚洲杯、1次热身赛，以及8次东亚杯中共11次交手，中国队5平6负，再难尝胜绩。

并且这也不是中国男足第一次在东亚杯首战不胜。2003年至今的8届东亚杯，中国队的首轮比赛成绩都是非平即负。

值得注意的是，在比赛进行到第30分钟，日本队的一次接球配合中，姜志鹏做出危险动作，直接飞踹对手头部，被裁判出示黄牌警告。赛后的新闻发布会上，主帅李铁也对此进行了解释。他强调了自己对球场暴力零容忍的态度，并且他表示自己在赛后也与姜志鹏进行了沟通，球员给出的解释是当时没有注意到对手，并非恶意犯规。