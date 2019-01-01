世预赛首战中国5-0狂胜 艾克森2球 武磊立功

北京时间9月10日晚，中国男足迎来世预赛的首场比赛，他们客场以5-0的比分击败马尔代夫，拿下三分。

北京时间9月10日晚，中国男足世预赛首场比赛对阵马尔代夫，依靠着吴曦、武磊、杨旭以及艾克森的进球，中国队最终以5-0的比分大胜对手，取得开门红。

作为又一次冲击世界杯正赛资格之旅的开端，中国男足与马尔代夫的比赛颇为引人关注。再加上中国男篮刚刚在家门口举行的篮球世界杯上铩羽而归，体育迷们的目光再次聚焦在足球上，就连球队大名单的变化也成为热点。

比赛开场第7分钟，中国男足首先制造威胁，队长蒿俊闵主罚角球，首位无血缘入籍球员艾克森头球一蹭造成禁区内混战，中卫张琳芃近距离射门未果。

10分钟后，第18分钟，中国队从右边路由王刚发动攻势，他的传球找到禁区内的艾克森，可惜后者的头球攻门顶高。

比赛进行到第22分钟，武磊接到蒿俊闵的直塞球准备回做给队友，但遭对方门将拦截。第26分钟，李磊的任意球制造威胁，这一次错失进球的换成了另一名前锋，杨旭。横梁拒绝了这位天津天海队前锋的头球攻门。

中国队的首粒进球出现在上半场第33分钟，艾克森、李磊、吴曦打出配合，李磊传中至小禁区，吴曦飞身头球攻门得手，1-0，中国队领先。

上半场比赛即将结束时，中国男足扩大比分，又是李磊，他在禁区内头球顶给杨旭，后者将球做给武磊，武磊头球破门，2-0。上半场比赛结束，中国队2-0领先马尔代夫，回到更衣室。

下半时第7分钟，中国队右边后卫王刚带球一路狂奔至禁区附近，一脚横传扫到中路，杨旭面对大半个空门将球踢飞，错过了扩大比分的好机会。不过，11分钟后，杨旭便将功补过，他在禁区内被对方球员推倒，主裁判吹罚点球，他亲自操刀命中，3-0。

全场比赛尾声阶段，马尔代夫队球员本方禁区内对韦世豪犯规，主裁判再度判罚点球，这一次艾克森将球稳稳罚中，打入自己中国国家队生涯的首粒进球，4-0，中国队领先。

补时阶段，艾克森为中国男足再下一城，5-0，这位中国队新成员首秀便上演梅开二度的好戏。

全场比赛结束，最终比分定格为5-0，中国男足获胜，他们也顺利拿下了此次世预赛征程的首个3分。