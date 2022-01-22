世界级的若塔代表着利物浦的现在和未来

这是马内引以为傲的触球，和萨拉赫赖以成名的射门。

这就是若塔这些天的表现，周四晚上，在酋长球场客场区域的利物浦球迷将他与伟大的路易斯-菲戈相提并论，这也难怪。

当红军需要一个英雄时，是这位葡萄牙王子穿上了他的斗篷，戴上了他的面具，把他们送进了温布利。

多么出色的一名球员，多么好的一笔签约。近年来，利物浦已经签下了不少好球员，而他们多么希望再有几个像若塔这样的前锋。

在25岁这个年纪，若塔代表了利物浦令人兴奋的现在和闪亮的未来。

若塔在联赛杯半决赛第二回合梅开二度击败阿森纳后，克洛普笑着说："迪奥戈火力全开。"

为若塔送出两个助攻的阿诺德补充道："他是一名世界级的球员，现在可能是他迄今为止在俱乐部所处的最佳状态。"

本赛季若塔已在各项赛事打进14球，超过他2020-21赛季的总进球数。

如果当利物浦砸出4500万英镑从狼队签下若塔时有人表示怀疑，那么这些怀疑现在已经消失了，如今看来，这真是一笔超值交易。

克洛普说道：“我们知道自己签下了一名好球员，但自从他来到球队之后，他又更上了一层楼。”

由于萨拉赫和马内去参加非洲国家杯，是若塔让利物浦团结了起来，是他改变了比赛。

几周来，我们一直想知道奥里吉和南野拓实等人是否能站出来，但答案出现在客战阿森纳的比赛中。

奥里吉受伤了，至少要到下个月中旬才能复出，而南野拓实则被放在了板凳上，克洛普更愿意让17岁的凯德-戈登首发，这是他第四次在职业赛场上亮相。

令人伤心的是，南野拓实看起来永远不会达到利物浦当初对他的期望。

利物浦当初花费700万英镑左右签下南野拓实，看起来是一笔精明的交易，虽然南野拓实在红军也有过亮眼的时刻，但他就是缺少那种能够在克洛普的球队稳定首发的特质，有人认为，这位日本国脚会在今夏被出售。

是若塔让利物浦开始前进，在比赛第19分钟，他从左路的一次突击晃到了富安健洋，让本-怀特和拉姆斯代尔无能为力。

在利物浦开局疲软的表现之后，若塔的进球为球队注入了活力，并刺激了球迷的神经。

在那之后的时间里，他一直是个威胁，在左路折磨本-怀特，为戈登创造了一个黄金机会，可惜后者没有把握住。

无论如何，这并没有让利物浦付出代价。离比赛结束还有13分钟时，若塔完美地接下阿诺德的传球，再次攻破了拉姆斯代尔把守的大门。

一开始裁判判罚进球越位，但VAR表示进球有效，客场球迷区的欢呼浪潮令人震撼。

克洛普说道："心态和水平是我们签下若塔的原因。他已经为我们展示了这一点。他对球队来说非常重要。”

可以肯定的是，他已经取代菲尔米诺成为利物浦进攻的第三根支柱。他的侵略性，他的跑动，他的逼抢和跑位能力是克洛普想要的一切，也是他的球队需要的一切。

当你把进球也加入到这条等式中，那么一个主帅还能奢求什么呢？

现实是，利物浦将不得不在今年夏天和之后的时间里继续充实他们的球队阵容。

萨拉赫的续约应该是一个优先事项，而且如果要我们说实话，马内的续约也同样重要。

除此之外，球队还需要一名中场球员和至少一名攻击手。

如果利物浦未来签下的攻击手有若塔一半出色，那么克洛普真的会乐开花来。