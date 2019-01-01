世界波找回自信 拉什福德：曼联一定会成功的

在联赛杯击败切尔西后，拉什福德看到了红魔的希望之光。

马库斯·拉什福德相信曼联在周三以2-1战胜切尔西后“一定会取得成功”。

索尔斯克亚的球队在各项赛事中取得了客场三连胜，拉什福德在斯坦福桥的梅开二度确保了他们在联赛杯四分之一决赛中的位置。

他们状态的好转让拉什福德自信地认为，更好的时代即将来临。

“我们的处境一直很艰难。”他告诉天空体育：“我们仍在经历这个阶段，唯一的方法就是努力克服它。我们主要关注的是改进和发展，因为我们肯定会成功。我们做了很多良好的工作。这个赛季的开始并不是我们所期待的，但是我们必须度过这个难关，重新赢球。”

拉什福德打进了职业生涯中对阵切尔西的第五个进球，这是他在30码外的一个漂亮的任意球，球在卡巴列罗面前急速下坠。

这位英格兰国脚说，联赛杯的比赛用球让他有了在远处碰碰运气的信心。

“说实话，是球的原因。”他说：“当我们用这些球训练，用来射门的时候，它们能够上下飞行，它们可以去任何地方。值得庆幸的是，今天它飞进了上角。这是积极的一天。”

在对阵诺维奇的比赛中，拉什福德曾经罚丢点球，这场比赛的表现让他松了一口气。

“你总是要向前一步，当那一刻到来的时候，你要试着放松。谢天谢地，今天我做到了。”他补充道：“对我们来说，这让比赛变得更轻松了，但第二个进球杀死了比赛。”