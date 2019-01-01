世界杯绝无演戏成分 内马尔称贝利质疑真有趣

球王贝利在最近的采访中表示内马尔在去年夏天的世界杯上，但大巴黎球星显然并不同意。

2018年俄罗斯世界杯上，内马尔的花式摔倒给人们留下了深刻印象。

曾经帮助巴西夺得过世界冠军的球王贝利，在最近的采访中对此有所暗示：“基于内马尔除踢球之外所做的一切，想要防守他的确很困难。我与他谈过，我提醒他别忘了自己拥有怎样的能力。”

而26岁的内马尔在接受Canal采访时回应：“贝利的质疑？它们真是有趣。”

“一旦你无法取得胜利，质疑就会接踵而至。我在世界杯上从来没有表演，我仅仅是遭到了犯规。”

“如今大家反复讨论是因为我是内马尔，就是那么简单。我尊重贝利的质疑，但我不认同他的质疑。”

在上周末9-0血洗甘冈的比赛中，内马尔上演帽子戏法，但这似乎并没有将他从转会绯闻中解脱出来。

对此巴西前锋表示：“关于我离开的绯闻？自从我成为职业球员以来，绯闻就没停止过，但都是些无根无据的。如果有什么确定下来的，我就会说，我确定。”

法甲卫冕冠军将在下个月进入欧冠淘汰赛赛程，他们在16强战的对手是换帅后状态火热的红魔曼联。

“我渴望赢得一切，特别是欧冠冠军，这是所有球员的梦想。”

“对阵曼联对于我们以及对于所有热爱足球的来说都将是一场精彩的比赛，我们必须在这项锦标中不断成长，每一位队友都要攻守俱佳。我们正在变得越来越好。”