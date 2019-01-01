世界杯红人一落千丈 马竞有意低价带走热刺后卫

马竞和那不勒斯都有意低价带走热刺后卫特里皮尔。

马德里竞技加入了那不勒斯的行列，他们对热刺右后卫基兰·特里皮尔有兴趣。

这位英格兰国脚承认他很难赶上上赛季的表现，但他仍然是热刺的关键一员，热刺已经进入了欧冠半决赛和英超前三。

28岁的特里皮尔与热刺的合同还有三年，但是热刺正在考虑在今年夏天增加两名后卫。

来自那不勒斯和马竞的初步询问表明报价将远远低于他们的估价。

那不勒斯愿意出价1500万英镑，马竞也在寻找类似的交易，他们已经为波尔图左后卫亚历克斯·特莱斯预留了3500万英镑。

曼联和埃弗顿都与特里皮尔联系在一起，但他们都对水晶宫右后卫阿隆·万-比萨卡很感兴趣，曼城也是如此。

同时，热刺主帅波切蒂诺将在周二晚对阵布莱顿的比赛前对队长洛里进行体检。

这位门将因伤错过了0-1负于曼城的比赛，当时保罗·加扎尼加在阿提哈德球场出场。波切蒂诺希望洛里能够首发，而西索科仍然有腹股沟的问题。

波切蒂诺谈到洛里的伤势时说：“我们希望这不是一个大问题。”

布莱顿主教练休顿强调，球队并没有“缴械”，这支面临降级威胁的球队在联赛中已经连续5场零进球，仅比排名第18的卡迪夫城高出3分。

休顿说:“我不认为有人能指责周六在狼队主场(0-0战平)的一群球员，说这没有足够的意义，或者说他们缴械了。我们是一支与英超水平相当的球队，直到上个月左右，我们在联赛中的位置还算不错。”