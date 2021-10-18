世界最佳门将？尽管未获金球奖认可 但切尔西的英雄门迪绝对在这一行列

这位蓝军门将没有进入金球奖的30人候选名单，尽管他在这一年中表现出色

爱德华-门迪已经习惯了被怀疑。

无论是在2016年他发现自己失业并面临职业生涯改变的时候，还是在12个月前切尔西为什么要在他身上花费2200万英镑的时候，这位蓝军门将一直被低估和误解。

也许这样来看，对于门迪来说，尽管在斯坦福桥度过了辉煌的一年，但没有入围2021年金球奖候选名单也就不足为奇了。

门迪的塞内加尔同胞马内在听到这个消息后说道：“这是不可接受的，我不明白。”

然而，门迪的反应要低调得多。

他在谈到自己进入雅辛奖提名时表示：“说实话，能代表我的国家，跻身世界十大最佳门将之列，我已经感到非常自豪。”

“在切尔西仅仅一年，这已经是一件非常好的事情。我对此并不满意，我有很多雄心壮志，但这已经是很好的一步了。”

“总会有争论，不管是关于我还是关于别人。这取决于金球奖记者的投票自由，他们必须得到尊重。”

门迪在球场上喜欢说话，尽管他的言辞表明他觉得自己有必要自证实力，但他在周六对阵布伦特福德的表现确实证明了这一点。

在客战布伦特福德的比赛中，尽管是奇尔维尔攻入了全场唯一的一球，但却是门迪最终为图赫尔的球队赢得了比赛。

此役，布伦特福德共有17次射门，其中包括7次射正，以及5次禁区内的射门，但门迪和他的防守依然稳固，这位前雷恩门将在比赛临近终场哨声时做出了越来越多令人印象深刻的扑救。

图赫尔赛后承认：“布伦特福德本可以轻松得分，我们不得不承认，但是门迪太强大了，我们因此拿到了3分。“

不过，门迪的出色表现不仅仅是扑救，29岁的他还证明了自己在处理传中时的指挥能力，同时表现出了出色的意识和位置感，直接斩断了伊万-托尼的接球线路。

布伦特福德主帅托马斯-弗兰克说道：“门迪是世界级的，我认为他对切尔西来说非常出色。我对他说，他今天表现这么好有点烦人，我表扬了他。”

“如果作为一支球队或俱乐部，你想要赢得任何东西，你需要一个出色的门将和一个非常好的9号。切尔西拥有联赛中最好的9号球员之一卢卡库，我们今天成功让他保持沉默，但是我们没法攻破门迪把守的大门。”

“切尔西应该为签下门迪而自豪，因为在对阵切尔西的比赛中，我们创造的机会比对阵曼城或利物浦时多很多。因为切尔西有一个好门将，所以他们在联赛中排名第一。”

弗兰克是正确的。Opta统计的预期进球数（xG）数据显示，门迪的扑救使得切尔西本赛季至少比通常情况下少丢了3个球——这是2021-22赛季英超所有守门员中最好的。

他自8月份以来的出色表现也为上个赛季的发挥带来了新的看法。

尽管他打破了英格兰俱乐部在单赛季欧冠联赛中的不失球记录，但这个防守纪录通常被认为是图赫尔灌输给球队的组织和纪律性带来的，而不是因为门迪的个人才华。

蓝军在欧冠半决赛中击败皇家马德里的第二回合比赛中，他确实表现出色，但其他具体的贡献是有限的。

也许我们更需要关注的是切尔西现在对后防线更有信心，不管谁上场都是如此。现在切尔西的后卫与门迪合作时比和凯帕合作时更舒服也更放松，这肯定不是巧合；因为他们知道如果自己犯了错，世界上最好的门将之一会为他们解困。

这就是门迪现在应该在的位置。多纳鲁马是唯一一个进入金球奖提名的门将，他与诺伊尔、阿利森、奥布拉克和埃德森一起被看作是目前这个星球最优秀的门将之一。

然而，门迪现在也需要被看作是这个精英群体中的一员，不仅因为他的表现值得嘉奖，还因为他表明，从平等的角度来看，足球世界正在朝着正确的方向发展。

谈及门迪没有入选金球奖候选名单，他的同胞库利巴利指出，作为一名黑人门将，肤色可能会影响到门迪获得个人认可的机会，他说道：“我们必须比别人加倍努力。”

尽管关于在足球这样的团队运动中是否应该如此突出个人奖项的争论仍在继续，但为少数族裔赢得甚至被提名金球奖的象征意义有多么重要是毫无疑问的。

而金球奖最大的错误可能就在于未能提名第一位赢得欧冠冠军的非洲门将，把他放在那个他应该在的位置上，会给世界各地的其他黑人球员带来希望，他们以前可能会因为自己在守门能力而受到歧视。

莱顿东方门将劳伦斯-维古鲁本周说道：“很多人不看好黑人门将，人们普遍认为黑人门将容易犯错。在我的整个职业生涯中，我都不得不与这种观念斗争。”

“不仅仅是我，还有很多其他的黑人门将都不得不面对这个问题。我认为这种情况正在改变。我看着门迪，看着切尔西。当他加盟切尔西的时候，我从来没有听说过他，但是他真的很棒。”

“他为很多黑人门将铺平了道路。我们可以把他作为一个参考，尤其是他最近的表现。”

因此，虽然门迪今年可能没有从那些颁发足球最高奖项的人那里得到应得的认可，但他在切尔西的表现可能会带来更大的成就。

这并不是说他应该得到象征性的提名，他在西伦敦的表现证明他理应获得这样的认可。

蓝军肯定为拥有门迪而松一口气，因伤缺战布伦特福德的吕迪格可能用一条推特以最好的方式描述了这件事。

他写道：“谁能解释一下为什么门迪没有获得金球奖提名？多么精彩的发挥啊！”