世界冠军荣誉巨大 巴西两大传奇力挺弗拉门戈

两名前巴西国脚相信豪尔赫·热苏斯的球队有能力在对阵利物浦的比赛中制造冷门。

据前巴西国脚朱利奥·塞萨尔和贝贝托说，弗拉门戈有机会在俱乐部世界杯决赛中击败欧洲冠军联赛冠军利物浦。

在周二的半决赛中，解放者杯冠军弗拉门戈后来居上，以3-1击败了阿尔希拉尔，而利物浦则凭借罗伯托·菲尔米诺的最后一击以2-1险胜蒙特雷。

前巴西和国际米兰门将塞萨尔在弗拉门戈开始并结束了他的职业生涯，他相信他的老东家可以在周六多哈的决赛中制造冷门。

“弗拉门戈有机会（赢得冠军）。他们非常有信心，将面对利物浦，我们都知道这是一支出色的球队。”塞萨尔告诉记者：“但是弗拉门戈拥有赢得这场比赛的所有条件。弗拉门戈今年踢得很好。”

“随着豪尔赫·赫苏斯的到来，球员们很快就能理解他的哲学和方法，这让弗拉门戈赢得了两项比赛，巴西联赛和解放者杯。弗拉门戈将满怀信心地走向决赛。”

另一位前弗拉门戈和巴西球员——贝贝托——也表达了塞萨尔的观点，他坚信俱乐部会得到整个国家的支持。

他说：“我必须保持坚强的心，38年后看到弗拉门戈在争夺他们的第二个世界冠军时，我感到很高兴。我希望一切顺利，我们能够赢得冠军，这是非常重要的。不仅为弗拉门戈的球迷，也为所有巴西人。”

“弗拉门戈踢得很好，他们将为冠军而战，这将是一场艰苦的比赛，我们都知道这一点。利物浦是一支出色的球队，他们是欧洲冠军联赛的冠军，我们是解放者杯的冠军，也是巴西冠军的冠军。所以，加油吧，我们必须始终相信。”

利物浦主帅克洛普认为弗拉门戈在联赛结束后确实有优势，但他也强调他们有一个出色的教练。

“也许弗拉门戈的赛季已经结束了，他们和全队的球员都在这里。”克洛普说：“我们必须尽快恢复，做好准备。”

“豪尔赫·热苏斯作为主教练，当然有欧洲的影响，但球员本身已经有了实力。如果没有一个欧洲教练，这已经很困难了。豪尔赫·热苏斯在葡萄牙非常有经验，现在在巴西也非常成功。”

“我们对此非常尊重，但最终我们会尽我们最大的努力，我们会看到结果如何。”