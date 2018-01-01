世界冠军仍不满足 瓦拉内又盯上2020欧洲冠军

这位皇马后卫已经准备在2020年的欧洲杯上再次为法国争取冠军荣誉，尽管他知道这并不容易。

法国国脚瓦拉内希望刚刚在今年夏天再一次成为世界杯冠军的法国，能够在2020年欧洲杯上继续加冕冠军荣耀。

俄罗斯世界杯决赛，法国4-2战胜克罗地亚，第二次捧起了大力神杯。而作为副队长的瓦拉内相信，渴望在18个月后的欧洲杯上获得更多成功，并非遥不可及的梦想。

他告诉 Voix du Nord：“在足球世界里，充满野心永远不是错。我们可以赢得冠军，尽管那会很不容易。”

“我们身上背负了很多期待，在最近一些友谊赛和欧国联比赛中都能感受得到。”

“我们没有掩饰这点，我们知道球队与我们作战的球队都会充满斗志。但我们有足够的能力，我们正在尽一切努力去实现目标。我们必须不断努力，勿忘初心。”

瓦拉内还透露了法国队取得成功的诀窍之一——让阵容富有变化。

他继续说道：“我们在世界杯上有固定的布置，但下一次我们也可能采用完全不同的套路。心态不变，就是优势。”

“即使战术体系变了，你也只需要保持正确的心态，参与竞争，眼中只有球队。”

以25岁的年纪成为世界冠军的队副，瓦拉内对于德尚的安排十分享受。

“我喜欢挑战，我认为这是一种责任，我很早就习惯担起责任了。我21岁的时候，教练就第一次给了我队长袖标。”

“我希望我平和的心态和大赛经验能够帮助球队，并且我希望能够做好自己。”