世俱杯遭惨败 哈维感到愤怒：球队态度不可接受

这名前巴塞罗那球员对他的球队的糟糕态度感到愤怒，因为他们被他们的非洲对手羞辱了。

在周二的世俱杯上，阿尔萨德的主教练哈维对他的球员们感到愤怒，因为他们以2-6惨败给了突尼斯希望。

这支卡塔尔冠军球队被前锋哈姆杜·埃尔胡尼的帽子戏法给击溃了，他们的主教练称这是“非常令人失望”的表现。

在后卫阿卜杜勒卡里姆·哈桑被判用手挡出一记射门后被红牌直接罚下，阿尔萨德在上半场24分钟就以10人应战。

然而哈维在赛后的评估中并没有回避，他在新闻发布会上表示，他觉得自己的球队对这场比赛的态度简直是不可接受的。

“我很难过，很失望，也很生气，因为前两场比赛我们踢得很好。”哈维说：“这对我们来说是一个奖励，我不能理解今天的球队。这不是我们想要的。我们是阿尔萨德，我们要对阵非洲冠军，我们在前20分钟的态度让人无法接受。”

哈维在俱乐部效力四年后于今年5月上任，他承认在哈桑被罚下后，他的球员们有了进步。

“在我们拿到红牌后，我们踢得还不错。”他补充道。“我们踢得态度很好，强度很大。我不能接受前30分钟，这是不可能的。我很生气，我们需要找到解决办法。这是一个非常糟糕的结果。”

“当然，我们必须回到比赛。我们处于一个糟糕的时刻，因为我们不能很好地竞争，但我们的现实是赢得本地的比赛，并在亚洲冠军联赛中有一个良好的开端。这项赛事是一份礼物。现在我们必须回来。”