世俱杯夺冠再破纪录 索拉里归功于齐达内

法国人在2017-18赛季结束后离开了伯纳乌，但皇马的新教练表示，球队的成功应该归功于他。

索拉里和前主教练齐达内共同分享了皇马世俱杯上破纪录的胜利。

索拉里是齐达内短暂的继任者洛佩特吉的继任者，皇马在他的带领下，于周六在阿布扎比以4:1战胜了阿尔·艾因，赢得了他们的第一个冠军。

这次的胜利意味着皇马已经连续三年赢得这项杯赛的冠军，而他们的第四次胜利使他们超越了对手巴塞罗那，成为了世俱杯上最成功的球队。

不过，索拉里很快就把各种赞扬放在了齐达内身上。后者出人意料地在连续第三次夺得冠军联赛桂冠后的2017-18赛季末辞职。

“我们很高兴，这些球员值得拥有，他们在经历了大量的工作和胜利后来到这里。”索拉里说。

“我们完成了连续三次称冠欧冠，这是俱乐部、球队和其他教练们的壮举。”

“我们能够来到这里也要感谢齐达内。这样的成就将是很难在未来比肩的。”

略伦特是皇马在决赛中进球的球员之一，这位23岁的中场球员在禁区边缘的一次半凌空抽射攻入了个人职业生涯的第一个进球。

他在齐达内执教期间一直被忽视，但自从索拉里掌权以来，略伦特已经成为了一个关键角色。

“他们都是皇马的球员，他们都在努力做到他们在球场上所做的。”索拉里说。

“略伦特一直都很努力，他值得表扬。”

索拉里的对手马米克感觉世俱杯之旅让他的艾因队疲惫不堪因此才会在决赛中落后。

“第一件事是祝贺皇马，因为他们凭借出色的足球赢得了比赛，这是他们应得的。”他说。

“我们无法与之竞争，这是几天来的第四场比赛，这样密集的赛程给我们带来了影响。我们有一个伟大的杯赛，没有人想到我们会来到这里。”

“我们在上半场有机会，但是我们错过了，在这样水平的比赛中，当皇马取得了领先后，我们付出了代价。”

“我们本想多休息几天，但一切都安排好了，我们也不能说什么，我真诚地相信我们已经做得很好了。”