世俱杯决赛来袭 卢卡库将获得自我救赎的机会

这不是一千零一夜，但卢卡库的五场进球荒有时感觉就像一千零一夜一样漫长。

然而，这一切终于在周三晚上结束了，这位切尔西中锋在第32分钟的进球帮助他的球队1-0战胜了利雅得新月。

卢卡库最近受到了很多批评，但在面对将蓝军逼到极限的球队时，他一直是个威胁。

事实上，这对这位大个子比利时人来说感觉是一个重要的夜晚，当终场哨声响起时，他和其他几位蓝军球员一起倒在地上。

卢卡库和他的队友们在进入所有人都期望切尔西赢得的世俱杯比赛时都有很大的压力。

助理教练勒夫甚至在赛后透露，球队需要主教练托马斯-图赫尔在中场休息时说一些鼓励的话，他在上周感染新冠后不得不呆在伦敦的家中。

"我们有一次很好的对话，"勒夫告诉记者。"图赫尔也有同样的感觉，我们有点紧张，有很多轻易丢失球权的情况。”

"我们谈到了告诉球员们要冷静下来，找到节奏，不要那么拼命地寻求硬性解决方案。"

很容易理解为什么切尔西球员们可能已经感到压力，成为世界俱乐部冠军的机会并不常见，切尔西很清楚这一点。

他们以前只参加过一次世俱杯，在2012年世俱杯决赛中爆冷输给科林蒂安仍然是球队历史上最令人失望的失败之一。

在这样的场合，责任往往落在射手身上，幸好，卢卡库那一晚没有让人失望。

"每个人都非常高兴卢卡库取得进球，"勒夫在赛后的新闻发布会上说道。"他在上一场比赛中非常努力地战斗。”

"这就是为什么我们一直给他机会。我们希望今天能有一点运气进球。他非常高兴，我们也非常高兴，希望他继续下去，在决赛中进球。"

显然，现在就说这位切尔西队史标王已经转危为安还为时过早。

对这位花费了切尔西9750万英镑的球员来说，制胜进球是最起码的期望，对利雅得新月的一个进球并不能安抚那些对他之前私自接受采访炮轰图赫尔战术和表达对国米的爱的球迷的不满。

只有当卢卡库开始持续赢得比赛时，球迷们才有可能忘记和原谅他说过的话。

然而，最近几周一直是切尔西最佳攻击手的齐耶赫也认为，卢卡库应该得到更多的理解。

"他的水平是毫无疑问的，"齐耶赫说道。"一开始，一切都很好，但后来，在他伤愈复出后，他感染了新冠。”

"我还认为，队里的每个人，不仅是我，还有所有人，都需要为他制造更多机会。”

"我们对阵的一些球队，他们打的是五后卫。他一个人面对三名后卫。这难道不难吗？”

"不管你是谁，如果你有三个后卫对付你，你很难找到空间。”

"例如，即使他过掉一个后卫，另一个后卫也会立刻跟防，他也需要空间来进行跑动。”

"所以，我认为帮助他是我们必须努力的事情。有时在比赛中，这真的很好，但其他时候，有点少。仍有很大的改进空间。

"但他的质量是毋庸置疑的。在过去的几年里，他已经展示了这一点。这只是一个时间问题。"

卢卡库在他的职业生涯中确实取得了很多成就，但是，对于切尔西来说，现在是时候发挥出他的水平了。

切尔西老板阿布和一众员工很可能会到现场看决赛，如果图赫尔能在周六之前检测转阴，他预计也会来到现场。

当然，成为世界冠军的可能将使蓝军感到肩上的压力沉重。

他们需要以极大的热情和注意力来面对帕尔梅拉斯的挑战，因为解放者杯冠军将像他们之前的每个南美决赛选手一样认真对待这项赛事。

"他们将为一切而战，"切尔西的巴西裔意大利中场若日尼奥警告道。"这项赛事一支巴西球队来说非常重要。”

"对我们来说也是如此，但肯定的是，我们将在这场决赛中付出一切，我们需要做好准备。”

"我认为他们想证明他们比欧洲球队更好。对他们来说，这是件大事。他们会主动出击。我们需要为此做好准备。"

在阿布拉莫维奇的带领下，蓝军在19年里赢得了20个奖杯，但他们从未举起过世俱杯冠军。

如果卢卡库想证明自己，那么他必须在周六再次挺身而出。

王位就在那里，这也是他与切尔西球迷修补关系的黄金机会。