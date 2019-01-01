世俱杯冠军也值得庆祝？斯科尔斯称其不应成追求

曼联名宿坚称，世俱杯在自己仍效力于老特拉福德时，并不算什么重要赛事。

利物浦在本月早些时候捧起了他们2019年度的第三座冠军奖杯。凭借菲尔米诺的进球1-0战胜巴西豪门弗拉门戈，成为了本届世俱杯冠军。这也是利物浦队史上第一次赢得这一奖项。

而红魔曼联也曾在2008年加冕过世俱杯冠军。斯科尔斯也是当年曼联全明星阵容中的一员。

但在斯科尔斯看来，这个冠军的含金量实在有待商榷。在接受BBC Radio Five Live的采访时，红魔名宿这样说道：“是的，当你去到那里，你肯定会想做一次世俱杯冠军。但我不认为这是我们希望去全力争取的东西。”

“即使是现在，如果有人问你你在过去这些年都赢得过哪些冠军，我也不认为我们会提到世俱杯冠军。”

“我真的不觉得，我不是开玩笑，我是认真的。”

“但你也知道，就像其他东西一样，也许这些年它也变得越来越重要了。”

“看起来利物浦很享受这个冠军，他们为此进行了庆祝，并且这样标榜自己，为什么不呢？但当我还在踢球的时候，这可没那么严肃。”

“现在你回过头去看，我想你肯定还很开心，但我觉得这不是一个球员应该追求的东西。”

当被问及赢得世俱杯和赢得他所在当地的网球俱乐部冠军，哪个对他更为重要时，斯科尔斯坚定地回答到：“网球冠军！”

虽然利物浦在上赛季没能终结对于顶级联赛冠军的多年渴望，但本赛季，他们在周四客场4-0大胜莱斯特城之后，领先卫冕冠军已经多达14分。