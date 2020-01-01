世代天才桑乔身价过亿 但他已证明自己物超所值

这位20岁的球员成为了历史上最年轻的收获30个德甲进球的球员，他现在是一些欧洲豪门的主要目标。

在上周多特蒙德对拜仁慕尼黑的比赛中，当桑乔坐在板凳上的时候，他的脑海里充满了疑问。这名英格兰边锋本来有望点燃多特蒙德的激情，但脚踝受伤后的健康问题使他无法在德甲重开后的第三场比赛中首发。

由于基米希的进球，多特蒙德在半场结束时以0-1落后，法夫尔在最后45分钟将桑乔换上，不仅是为了挽救比赛，也是为了挽救多特蒙德夺冠的希望，但最终事与愿违。

五天后，桑乔回到首发，这不仅证明了他的健康，也证明了那些怀疑他的人错了。这位20岁的球员在对阵帕德博恩的比赛中，在前锋哈兰德缺阵的情况下，在下半场上演帽子戏法，成为德甲历史上进球30个的最年轻球员。这一纪录此前由哈弗茨保持。

其他球队

桑乔本赛季在德国顶级联赛中已经有17个进球和16次助攻，成为自2006年以来第五名在同一赛季在欧洲五大联赛中进球15+、助攻15+的球员，比肩足坛巨星梅西、C罗、苏亚雷斯和阿扎尔。

前拜仁慕尼黑和曼联中场哈格里夫斯对他的能力赞不绝口，他说他将会出现在利物浦和曼城的首发阵容中。

“他让每支球队都变得更好，这是肯定的。”哈格里夫斯告诉BT体育：“每个人都想拥有他。曼联，曼城，利物浦，我认为他是那么的优秀，他可以加入所有的球队。”

“曼联、切尔西和阿森纳都希望得到他。这要看人事，谁负担得起他？”

“我们会失去他，但他是一代天才，他的进球和助攻都非常出色，他可以在不同的位置上踢球。他会花掉买家很多钱，但他值得，我希望看到他回到英超。”

就连他在多特蒙德的队友们似乎也接受了他离开会离队的事实，托马斯·德莱尼认为他将在未来几年内成为世界上最好的球员之一。

德莱尼告诉ESPN：“很明显，这是我合作过最具天赋的球员之一。他的天赋给他带来了很大的压力，我想他现在已经慢慢开始感受到来自英格兰国家队和周围俱乐部的压力了。”

“在此之前，他一直是一个表现非常出色的天才，表现得比人们预期的要好，但总会有下一步，这将会很有趣。他的职业生涯和发展的下一步。”

“单看他的技术，他绝对有能力成为世界前五球员之一。你见过很多的天赋被浪费，但我想说的是，他已经做了足够多的事情来证明自己。”

“他已经20岁了，他和维尔纳、莱万多夫斯基一起成为了联盟中进球最多的球员，这很神奇，但他应该争取更多。”

随着转会窗口的开启，有关桑乔将离开的猜测肯定会越来越多，但考虑到他在周日的表现，这种离开的说法显然不会让这位11次代表英格兰国家队上场的球员感到不安。

这样的表现只会让多特蒙德更加坚定地留住他们最宝贵的资产，他们不会以折扣的价格卖掉桑乔，尽管桑乔的合同只剩下两年了。

如果切尔西或者曼联在这个夏天签下他，他们将不得不支付超过1亿英镑。在冠状病毒危机期间，人们对是否有俱乐部愿意花这么多钱表示怀疑，但如果有任何球员的身价在今天的市场上超过1亿英镑，那就是“世代天才”桑乔。