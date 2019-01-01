专访萨维奥拉：阿根廷人渴望冠军 而梅西仍有机会圆梦

未曾帮助阿根廷染指过大赛冠军无疑是梅西至今难以释怀的缺憾，但曾经的队友相信，梅西仍然有机会为自己的国家夺得冠军。

37岁的萨维奥拉与梅西在俱乐部和国家队都做过队友。前阿根廷射手在2001年至2007年间效力于巴萨，随后他转投另一支西甲豪门皇马。

作为五届金球奖得主，萨维奥拉的双料队友梅西已经帮助巴萨夺得了无数荣誉，但在他效力阿根廷国家队期间至今没有大赛冠军入账。

不过萨维奥拉相信，2022年卡塔尔世界杯可以给梅西改变这一窘境的机会。他在最近接受够力足球专访时表示，如果为潘帕斯雄鹰赢得一项大赛荣誉，梅西的职业生涯将提升到一个全新的高度。

梅西被一些人认为是足球史上最伟大的足球运动员，但他的国家队生涯并不顺利，对此萨维奥拉的看法是：“就结果来看的话，他已经打出了很精彩的比赛：他三次进入美洲杯决赛，并且成为过世界杯亚军。”

“尽管很不幸，他从来没有夺得过冠军。至今，梅西仍然是当世最出色的球员，也可能是历史最佳球员。我们一直希望为阿根廷赢得一些荣誉，这也是我们必须为之奋斗的。”

“为国家队比赛并不容易，因为阿根廷不是巴萨，在巴萨他们一年里很多时间都在一起训练，球员们一起配合了很多年，所有方面都不一样，我认为这是最大的不同。”

“梅西很不幸没有带领国家队拿到过任何冠军，而阿根廷球迷渴望的正是冠军。”

“我当过梅西的队友，我知道他对这个国家的感情，知道当事情没有按照他的预期发展时，他有多受伤。”

“最重要的是信任，有了信任所有事情都会顺理成章，我相信下一届世界杯，阿根廷会很有希望。”

在梅西之前，阿根廷就已经诞生了球王马拉多纳。对比两位顶级球员，萨维奥拉继续说道：“我们知道这是两个完全不同的时代。马拉多纳对于我们来说是一位标志性的球员，他给了我们一个世界杯冠军。”

“但他们是来自不同时代，很不一样的球员。作为一个阿根廷人，我对能够拥有这两位世界顶级球员唯一的感受就是自豪。比起拿两位球员比较，更重要的是享受拥有他们所带来的光荣。”

而回顾自己的巴萨生涯，这位先后效力于诺坎普和伯纳乌的射手这样说道：“我前往巴萨是在一个比较困难的时期，当时要面临巨大的挑战，因为俱乐部急需赢得冠军。”

“我始终为俱乐部倾尽全力，希望能够把球踢好。我很享受我在巴萨的时光，但谁上场是由主帅决定的。他选了里杰卡尔德而不是我，我必须要去寻求一个新的方向。”

“这两家都是豪门，拥有厚重的历史和现象级的球员。我不能说哪支更好，我在两家球队都得到了特别的经验，和世界上最优秀的球员共事。比较它们没有意义，它们对我都一样好，十分尊重我。他们毫无疑问是世界上最优秀的俱乐部之二。”