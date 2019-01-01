专访莱万：拜仁全队热盼萨内 新援不输罗贝里

北京时间6月19日，拜仁慕尼黑球星莱万多夫斯基来到北京与球迷互动。在球迷见面会开始前，够力足球有机会采访到了这位四届德甲金靴得主。

北京时间6月19日，拜仁慕尼黑球星莱万多夫斯基来到北京与球迷互动。在球迷见面会开始前，够力足球有机会采访到了这位四届德甲金靴得主。

新赛季，莱万多夫斯基希望拜仁能够引来强援，为创造好成绩打下坚实基础。“为了抗衡多特蒙德，以及在下赛季欧冠中有好的表现，希望能够拜仁能够加大引援力度。”

曼城球员萨内是近来许多拜仁球迷关心的话题，对此莱万并没有过多掩饰，但他也比较谨慎，“拜仁的德国球员现在都非常期待萨内能够加盟，但具体的情况还要等到新赛季才能见分晓。”

作为拜仁前队友，造访中国的莱万透露与天津泰达前锋瓦格纳有过交流。“之前见到瓦格纳了，但是聊的并不是很多，希望回慕尼黑以后，瓦格纳可以分享更多中国的故事。”

“很骄傲能够打破皮萨罗的纪录，但未来还想打破更多的纪录，为拜仁带来更多荣誉，创造更多辉煌。”莱万介绍了自己成为德甲最佳外籍射手时的感受，但想要超越盖德-穆勒7次德甲金靴的他却觉得竞争有些不公平。

“盖德穆勒的7次德甲金靴，竞争这个纪录对我来说不太公平，因为他一开始就在德甲效力，而我来得比较晚。”

罗本、里贝里的离开，标志着一个时代的结束，莱万认为：“罗本和里贝里都是传奇球星，他们的离开让人伤感，但拜仁还会签下更多更好的球员，这也是我们未来应该关注的。我相信，未来签下的边锋会和罗本、里贝里一样出色。”

上赛季欧冠8强，德甲球队全军覆没，但莱万认为这只是偶然现象，新赛季德甲将会强势卷土重来。“这个赛季德甲的不好成绩是一个偶然现象，之前英超球队也表现得不怎么好，我认为下赛季德甲球队会有一个好的表现。”

至于莱万夫妇在家谁做主的问题，他表示自己并不是妻管严。“在家，我们两个都是老大，有什么问题都会一起沟通、交流。”

最后，多次造访中国的莱万表示仍然意犹未尽，“中国实在是太大了，每次都能尝试到不同的东西，希望我下一次可以在中国多停留一段时间。”