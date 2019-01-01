专访林加德：索圣带领我们开启曼联复兴之路

红魔中场林加德正处于曼联复兴潮的中心，他热切地希望帮助主帅索尔斯克亚转正。

作为一名曼联的球迷兼队员，林加德提起索尔斯克亚就会非常兴奋，在他心里，这位曼联临时主帅的球员时代总是能给予他最大的动力。

26岁的林加德来自沃灵顿，一个曼彻斯特旁边的小镇。作为根正苗红的曼联青训出品球员，他在少年时期就曾在俱乐部传奇索尔斯克亚手下踢球。去年12月，在红魔持续低迷的情况下，挪威人回归，代替穆里尼奥成为主教练，随即便带领队伍10战9胜，重回前五。

目前，索尔斯克亚已成为了曼联正式主帅的有力竞争者，而由于他球员时代的经历，他与俱乐部也有着更深的联结。正是他在1999年欧冠决赛中替补登场，帮助俱乐部击败拜仁，捧起冠军杯，这也成为了他职业生涯中最经典的一刻。在林加德看来，这一粒进球足以让索尔斯克亚封神，他也希望自己能效仿这样的成功。

“我认为这会青史留名，”林加德在接受够力足球采访时，这样评论索尔斯克亚的欧冠进球。“当时的场景太疯狂了，如果我们能重现这一高光时刻，那简直就太棒了。我无法想象这种情景下的心情。”

“我记得我当时在家，和家人一起看了这场比赛。显而易见，整个曼城都为之疯狂，这也是曼城见证的最伟大的时刻之一。像我一样的很多人，见过了这个场景之后就怀揣着赢得欧冠的梦想长大。很明显，这绝对是有可能的，你要为梦想的实现拼命努力。”

“（索帅）是个娃娃脸杀手，我还记得他在和诺丁汉森林的比赛中完成的大四喜，尤其是他的一头小卷发。他是一个伟大的足球运动员，所有人都曾经称他为‘超级替补’。就算是现在，他也认为并清楚替补上场的球员会改变比赛进程，之前他就是这样。他很了解曼联球员的需求，穿着这身球衣就要充满自豪和激情，不论是否是比赛周都要在训练中百分百投入。他传递给我们这样的信息，我们也是这么做的。”

“现在感觉就像旧时的曼联又回来了，特别是卡里克和费兰也在这里。他们也是曼联的功勋，对他们来说，在这里执教时传授给我们的主要知识就是如何打出曼联之前的风范，也就是进攻式足球。”

“目前我们已经回到了胜利之路，这才是正轨。自从索帅来了以后他的工作就做得非常出色，也带动了所有队员一起努力，队伍也适应了他的架构和组织。我们回归了自己的足球方式，开始赢下比赛了。”

个性而言，林加德最出名的要数快乐活泼的天性和积极向上的态度，而现在，他也有充足的理由在社交媒体和赛场上都挂起自己的招牌微笑。球场之外，音乐和时尚也是他的个人爱好。在11月曼联1-3负于曼城的比赛之前，林加德公布了个人潮牌“JLINGZ”。这一商标来源于球迷给他的昵称，不过公布的时间点遭到了不少人的批评。不过林加德相信，他的其他业余爱好也能为自己的比赛带来积极的影响。

“我一直都是个自得其乐，无论在什么情况下都踢快乐足球的人，”这位曼联中场补充道。“当你努力工作并实现目标的时候，你也要乐呵一下，而同时也不要忘记继续努力工作。”

“偶尔把足球抛到脑后也挺好的，我喜欢在不同的方面做实验，看看能有什么新的变化。我一直都很关注时尚，现在也很享受推广自己的品牌。球迷们也很喜欢它，这本来也就是为他们而做的。”

“我总是在各个方面保持自己的竞争力，不管是做品牌还是玩纸牌，我都是这么做的，而且会继续。”